46-й президент США Джо Байден считает, что нынешний глава Белого дома Дональд Трамп занимается "политикой умиротворения", когда давит на Украину с целью передачи территорий России. Также он выразил уверенность, что российский диктатор Владимир Путин не остановит агрессию.

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По словам Байдена, любой, кто думает о главаре Кремля иначе, "просто дурак". Об этом 46-й президент США заявил интервью программе Today на BBC Radio 4.

Байден заявил, что давление со стороны администрации Трампа на Украину с целью пойти на территориальные и другие уступки стране-агрессору России является "современной политикой умиротворения". Также он заявил, что диктатор Путин считает Украину частью России, и "любой, кто думает, что он остановится", если какая-то территория будет уступлена в рамках мирного соглашения, "просто дурак".

Кроме того, Байден заявил, что обеспокоен ухудшением отношений между США и Европой при президенте Трампе. По его словам, такая политика Белого дома "изменит современную историю мира".

Напомним, бывший руководитель операций ЦРУ в Европе и Евразии Ральф Гофф заявил, что в Вашингтоне испугались, что Россия применит ядерное вооружение, поэтому не вооружили Украину так, чтобы она выкинула оккупантов со своей земли, выделяя помощь в объемах, достаточных для поддержки сопротивления, но не для победы.

Ренее спецпредставитель Дональда Трампа по Украине Кит Келлог рассказал, что украинские власти настаивают на замораживании боевых действий с Россией на текущей линии фронта. После этого Киев планирует создать 30-километровую демилитаризованную зону.

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