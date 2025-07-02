'Каждая задержка стоит жизней': духовный советник Трампа призвал США как можно быстрее возобновить военную поддержку Украины

Американский пастор, духовный советник президента Дональда Трампа Марк Бернс призвал возобновить поставки США Украине, которые были приостановлены для некоторых видов оружия. Он подчеркнул, что каждая задержка военной помощи стоит жизней.

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Пауза в поставках должна закончиться как можно скорее, поскольку нет места для компромиссов с режимом, который бомбит города и убивает женщин и детей. Такую позицию Бернс высказал в комментарии "Укринформу" в среду, 2 июля.

Пастор напомнил: когда российский диктатор Владимир Путин предложил "помощь" США с Ираном, Трамп не колебался, а "немедленно отклонил это и четко дал понять: если хотите помочь, прекратите атаковать Украину".

То, что РФ делает в Украине, – не просто война, это военные преступления, и мир должен называть это именно так, сказал Бернс.

По его словам, Трамп неоднократно доказывал, что его лидерство продолжает быть "силой мира" в мире, который отчаянно в этом нуждается.

В частности, под руководством Трампа прекращены три крупных конфликта глобального масштаба: между Израилем и Ираном, Демократической Республикой Конго и Руандой, а также давняя напряженность между Индией и Пакистаном.

"Это исторические прорывы, которые показывают, чего могут достичь настоящее лидерство и дипломатия, руководствуясь силой и моральной ясностью. И он (Трамп. – Ред.) стремится сделать то же самое с Украиной и Россией", – считает пастор.

Он также напомнил, что на полях саммита НАТО Трамп высказался о возможности дальнейшей поддержки Украины со стороны США.

"Сейчас произошла временная пауза в поставках оборонительного оружия, такого как высокоточные снаряды и ракеты Hellfire для украинских F-16. Эта пауза должна закончиться как можно скорее. Каждая задержка стоит жизней. Каждое мгновение, которое мы ждем, дает России больше времени для разрушений", – заявил Марк Бернс.

Он добавил: в минобороны США действительно есть люди, которые считают, что главной целью США должно быть противодействие Китаю.

"Но вот правда: если мы не остановим Россию в Украине, она пойдет на Молдову, а затем на страны Балтии. Это повлечет за собой инициирование статьи 5 Договора НАТО, которая обяжет США не только прислать больше оружия, но и американских солдат", – спрогнозировал пастор.

Бернс добавил: ни один американец не хочет, чтобы армия США участвовала в другой войне, поэтому Соединенные Штаты имеют шанс предотвратить такой сценарий.

"Мы должны вооружить Украину – не для эскалации войны, а для защиты невинных людей и спасения жизней", – сказал пастор.

Духовный советник Трампа пообещал, что будет говорить с Гегсетом, чтобы "поделиться своими опасениями с гуманитарной точки зрения", ведь США не могут "стоять в стороне и смотреть, как это происходит".

"Поддержка Украины – это правильный шаг и это также то, что на самом деле означает "Америка превыше всего", – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне пресс-секретарь Белого дома Анна Келли подтвердила, что после осмотра Пентагоном помощи партнерам принято решение "поставить интересы Америки на первое место". По данным СМИ, речь идет, в частности, о ракетах-перехватчиках для ЗРК Patriot, снарядах для гаубиц, ракетах Hellfire.

В Минобороны Украины заявили, что не получали официальных сообщений о том, что Соединенные Штаты пересмотрели графики поставок. Ведомство сейчас проверяет детали по каждому элементу в поставках.

Генсек НАТО Марк Рютте осудил решение США. По его словам, Америка действительно должна заботиться о своих запасах оружия, однако из-за отказа в поддержке Украина не должна проиграть войну.

В Кремле же приветствовали решение Вашингтона. Пресс-секретарь Путина Песков выдал, что оно якобы поспособствует "окончанию СВО".

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