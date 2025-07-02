'Украина не должна проиграть эту войну': Рютте осудил решение США приостановить часть военной помощи Киеву

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте осудил решение Белого дома о прекращении части военной помощи Украине. Впрочем, он понимает стремление администрации США заниматься, прежде всего, собственными интересами.

Видео дня

Такое заявление глава Альянса сделал в эфире телеканала Fox News. Рютте отметил, что безусловно то, что США должны заботиться о своих запасах оружия. Но, из-за отказа в помощи, Украина не должна проиграть эту войну.

"Когда речь идет об Украине, то в краткосрочной перспективе Киев не может обойтись без всей поддержки, которую он может получить. Особенно, если речь идет о боеприпасах и системах противовоздушной обороны", – подчеркнул Рютте.

Генсек Альянса напомнил, что на полях саммита НАТО, который состоялся на прошлой неделе, Зеленский и Трамп провели встречу. На ней они "имели очень хорошее обсуждение, в частности относительно систем поставки систем ПВО".

"Мы должны допускать определенную гибкость", – считает генсек НАТО.

Отдельно Рютте отметил, что европейские государства тем временем также наращивают оборонные расходы и помощь Украине.

"Впрочем, мы не можем обойтись без практической поддержки Белого дома. Это также и в интересах США – чтобы Украина не проиграла эту войну. Потому что безопасная Европа также означает и безопасность США. Это все полностью взаимосвязанные вещи", – резюмировал генсек НАТО.

Ранее стало известно о том, что Соединенные Штаты приостановили поставки зенитных ракет и некоторых других боеприпасов в Украину. Соответствующее решение принял руководитель политического отдела Пентагона Элбридж Колби после анализа имеющихся арсеналов ведомства, что вызвало обеспокоенность из-за уменьшения запасов артиллерийских снарядов, ракет противовоздушной обороны и высокоточных боеприпасов.

Как сообщал OBOZ.UA, 27 июня президент Дональд Трамп общался с представителями СМИ в Овальном кабинете. Там ему снова задали вопрос относительно отправки ракет к системам ПВО Patriot Украине. Американский лидер не исключил, что может это сделать.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!