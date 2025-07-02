У Путина цинично отреагировали на остановку США поставок некоторых видов оружия Украине

Спикер Кремля Дмитрий Песков прокомментировал информацию об остановке поставок США некоторых видов оружия Украине. Он цинично заявил, что, мол, чем меньше оружия получит Киев, тем быстрее завершится "СВО".

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Такое заявление Песков выдал во время разговора с российскими пропагандистами в среду, 2 июля. Он, в частности, приветствовал решение Вашингтона приостановить поставки определенного оружия Украине.

"Насколько мы понимаем, причины этого решения были пустые склады, нехватка оружия на складах", – заявил пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина.

По мнению Москвы, этот шаг якобы может способствовать завершению войны.

"В любом случае, чем меньше оружия будет отправлено в Украину, тем скорее закончится специальная военная операция", – выдал Песков.

Пресс-секретарь Белого дома Анна Келли заявила 1 июля, что после обзора Пентагоном помощи другим странам принято решение "поставить интересы Америки на первое место".

О каких типах оружия идет речь, официально не сообщается. Однако, по данным источников NBC News, министр обороны Пит Хегсет дал указание остановить поставки партии ракет и боеприпасов.

Среди них – ракеты-перехватчики для систем ПВО Patriot, снаряды для гаубиц, ракеты Hellfire, ракеты "воздух-воздух".

Как сообщал OBOZ.UA, в Минобороны Украины заявили, что Киев не получал официальных сообщений о том, что США остановили или пересмотрели графики поставок. Украинские дипломаты работают над тем, чтобы получить полную информацию. Министерство сейчас проверяют детали по каждому элементу в поставках.

Генсек НАТО Марк Рютте осудил решение США. По его словам, США действительно должны заботиться о своих запасах оружия, однако из-за отказа в помощи Украина не должна проиграть войну с РФ.

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