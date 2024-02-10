Кабмин принял решение по языкам нацменьшинств: как это приближает Украину к вступлению в ЕС

Украинское правительство утвердило методологию использования языков национальных меньшинств в тех населенных пунктах, где они традиционно проживают. Напомним, что это необходимо для вступления нашей страны в Евросоюз.

Документ был разработан как часть реформы по защите прав нацменьшинств в Украине. Как отметили в Кабмине, решение принято "на пути к началу переговоров по членству в ЕС".

"Утверждение методологии, разработанной после раунда консультаций, в частности, с коллегами из Совета Европы, Еврокомиссии и представителями общественных организаций национальных сообществ Украины, является еще одним шагом для надлежащего обеспечения прав нацменьшинств Украины", – заявила министерша по евроинтеграции Ольга Стефанишина.

Методология устанавливает единые условия и порядок использования языков нацменьшинств в тех населенных пунктах, где они традиционно проживают или составляют более 15% общей численности населения.

Документ определяет сферы общественной жизни, в которых языки национальных меньшинств Украины могут использоваться наряду с государственным языком по решению сельского, поселкового или городского совета. Это касается предоставления топографической информации, медицинской помощи, обслуживания в магазинах и т.д.

Как сообщал OBOZ.UA, существует много прогнозов по поводу будущего, однако все они обычно касаются научно-технического прогресса, климатических или социологических аспектов. Недавно лингвисты исследовали вероятные сценарии развития (или упадка) языка спустя два столетия.

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