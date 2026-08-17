Вот вам небольшой аналитический обзор по Wildberries. Это не "маркетплейс". Это насос, который качает деньги в военную машину Кремля.

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Когда украинцы видят новости об ударах по складам Wildberries, у части людей возникает вопрос: зачем наносить удары по обычному интернет-магазину? Ответ прост и неприятен для Москвы: Wildberries давно перестал быть просто торговой платформой. Это один из крупнейших финансовых насосов военной экономики РФ и одновременно – канал поставок компонентов для армии в обход санкций.

Давайте разберем, почему это так, и почему приостановка работы этой системы – это реальный удар по способности России вести войну.

1. Как маркетплейс качает деньги в бюджет Wildberries генерирует поступления для государства не одним налогом, а целой "воронкой", через которую проходят миллионы людей и компаний:

Налог на прибыль головной компании ("РВБ") – прямые отчисления из миллиардов чистой прибыли группы.

НДС – с оборота товаров, логистических услуг и комиссий платформы.

Налоги на заработную плату и социальные отчисления – с десятков тысяч работников складов, сортировочных центров, курьерских служб и пунктов выдачи (их, по данным компании, уже более 45 тысяч по стране).

Налоги самих продавцов – а это самая масштабная часть. Более миллиона человек в РФ официально продают товары через Wildberries и Ozon (по оценкам Data Insight – около 1,26 млн активных продавцов в сумме на двух платформах в 2025 году, преимущественно ИП), и каждый из них платит либо упрощенный налог, либо НДФЛ как самозанятый, плюс обязательные страховые взносы.

То есть это не "налог с одной компании" – это целая экосистема налогообложения, которая держится на миллионах мелких плательщиков, привязанных к одной инфраструктуре.

2. Масштабы – и почему они впечатляют.

По финансовым данным самой компании, в 2025 году совокупный оборот (GMV) группы Wildberries & Russ достиг 6,1 триллиона рублей – это на 49% больше, чем годом ранее, и существенно превышает номинальный ВВП многих стран. Чистая прибыль группы составила 175 млрд рублей, а инвестиции в логистическую и ИТ-инфраструктуру – более 310 млрд рублей.

Для сравнения: вместе с главным конкурентом Ozon (выручка которого выросла на 63%, до почти триллиона рублей) и "Яндекс Маркетом" совокупный оборот четырех крупнейших маркетплейсов РФ в 2025 году превысил 11,2 трлн рублей, и на них приходится около 80% всех онлайн-заказов в стране.

Официальной единой цифры "сколько именно налогов заплатил Wildberries в консолидированном виде" компания публично не раскрывает – и это логично: львиная доля нагрузки распределена между миллионом отдельных ИП и самозанятых, каждый из которых отчитывается отдельно. Но сама логика масштаба очевидна: когда через одну систему ежегодно проходит более 6 триллионов рублей оборота, а налоги платят и платформа, и сотни тысяч продавцов, и десятки тысяч работников логистики – это системообразующий элемент бюджетных поступлений, особенно их ненефтегазовой части, которая в условиях санкций и сокращения нефтегазовых доходов становится для Кремля всё более критичной.

3. Параллельный импорт и санкционная "дыра"

После 2022 года Wildberries официально подключился к схеме "параллельного импорта" – легализованного Кремлем ввоза товаров иностранных брендов без разрешения правообладателя. Формально речь шла о шинах, косметике, электронике. Но грань между "гражданским товаром" и "товаром двойного назначения" здесь очень тонкая.

По заявлениям украинской стороны, логистические центры Wildberries использовались для поставок российским войскам компонентов для беспилотников и навигационного оборудования.

Аналитики и военные эксперты прямо называют маркетплейс одним из ключевых элементов схемы обхода международных санкций: продукция западных брендов попадает в РФ через третьи страны, а маркетплейс лишь "упаковывает" этот процесс в удобный гражданский интерфейс – с миллионами посылок, которые сложно отследить поштучно.

В этом и заключается суть проблемы: Wildberries маскирует обход санкций под бытовую торговлю. Заказы на наушники, детские игрушки и компоненты для дронов физически проходят через ту же инфраструктуру – те же склады, те же сортировочные линии, ту же логистику.

4. Wildberries против Ozon: кто важнее для Кремля

Оба гиганта – часть одной системы, но с разным весом:

Wildberries контролирует примерно 35% рынка онлайн-торговли РФ, является абсолютным лидером по количеству пунктов выдачи и площади складов, и именно его бизнес, по оценкам аналитиков, вырос в разы с начала полномасштабного вторжения благодаря уходу западных брендов и притоку "военных денег" в регионы.

Ozon занимает около 28% рынка, растет быстрее в относительных цифрах (+63% выручки за 2025 год), но пока уступает Wildberries по абсолютному объему оборота.

Вместе эти две компании – не просто конкуренты, а дуополия, которая контролирует более 60% всей онлайн-торговли в РФ, а вместе с Яндекс-Маркетом – и все 80%. Это означает, что удар по одному из этих игроков наносит удар по системе, которая де-факто заменила часть разрушенного санкциями розничного рынка.

5. Эффект домино: что произойдет, если система остановится. Остановка или существенное ограничение работы Wildberries – это не просто "неудобство для покупателей". Это запускает цепную реакцию:

Спад налоговых поступлений. Миллионы индивидуальных предпринимателей и самозанятых, привязанных к одной платформе, мгновенно теряют доход – и перестают платить налоги. Это удар не по одной компании, а по децентрализованной сети налогоплательщиков по всей стране.

Дефицит товаров. Через маркетплейс к потребителям РФ поступает значительная часть заменителей западного импорта – от бытовой техники до одежды. Без этого канала товарный голод, который и без того создают санкции, станет еще более ощутимым.

Социальное недовольство мелкого бизнеса. Сотни тысяч людей, которые годами строили свой доход на продажах на Wildberries – зачастую в регионах с ограниченными альтернативами трудоустройства – внезапно остаются без средств к существованию. Это именно та аудитория, которую Кремль пытается удержать лояльной за счет относительного экономического комфорта.

Разрыв в логистике двойного назначения. Вместе с гражданскими товарами исчезает и один из каналов поставок компонентов, используемых военной промышленностью РФ.

Другими словами: Wildberries – это не просто "удобство для россиян". Это амортизатор, который смягчает для обычных россиян последствия санкций и войны, одновременно финансируя эту самую войну. Убрать этот амортизатор – значит, что социально-экономическое давление санкций наконец-то начнет ощущаться напрямую, без буфера в виде дешевых товаров и миллиона рабочих мест "продавца на маркетплейсе".

Вывод

Wildberries – это не отдельная история успеха частного бизнеса в условиях войны. Это системный элемент выживания военной экономики РФ: канал налоговых поступлений от миллионов граждан, инструмент обхода санкций и социальный амортизатор, поддерживающий лояльность населения к режиму. Поэтому удары по логистической инфраструктуре этого маркетплейса – это не "удар по гражданской цели", а демонтаж одной из опор, на которых держится способность России финансировать и обеспечивать войну.

Источники цифр: финансовая отчетность Wildberries & Russ и Ozon за 2025 год, данные Data Insight и Infoline, аналитические материалы NV и Focus.