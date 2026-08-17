Футболисты сборной Украины отказались выходить на поле и устроили бунт в европейском клубе

Полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков и нападающий национальной команды Владислав Ванат устроили настоящий бунт в испанской "Жироне", которая по итогам минувшего сезона вылетела из высшего дивизиона чемпионата страны. Футболисты отказались разминаться и выходить на поле в стартовой игре Сегунды с "Леганесом" (1:1).

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Об это на своей странице в социальной сети Х, ранее известной как Twitter, написал журналист Cadena SER Нил Сола. По его словам, Ванат и Цыганков, которые были включены в заявку на матч, отказались следовать указаниям тренера Кике Альвареса и не вышли даже на разминку.

Сам наставник "Жироны" подтвердил демарш со стороны Цыганкова. "С ним все в порядке. Он попал в заявку, но не захотел выходить на замену. Больше мне сказать нечего", – прокомментировал инцидент Альварес на послематчевой пресс-конференции.

Украинцы не хотят продолжать карьеру в "Жироне" и требуют трансфера. Предметный интерес к Цыганкову проявляет "Сельта", однако все упирается в трансферные требования каталонцев. При этом контракт украинца действует до лета 2027 года и уже зимой он сможет подписать предварительное соглашение с новым клубом на правах свободного агента.

В свою очередь Ванат принадлежит "Жироне" до июня-2030. Он был куплен у киевского "Динамо" за 20 миллионов евро.

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