Что будет с украинским языком через 200 лет: озвучены неожиданные сценарии

Существует много прогнозов по поводу будущего, однако все они обычно касаются научно-технического прогресса, климатических или социологических аспектов. Недавно лингвисты исследовали вероятные сценарии развития (или упадка) языка спустя два столетия.

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Украинский языковед, доктор филологических наук Филипп Селигей в научном труде "Украинский язык в 2222 году. Введение в лингвофутурологию", подчеркнул, что, по его мнению, "в истории языка случайного больше чем закономерного". Именно от нас зависит будущее языка, и дело вовсе не в правописании или феминитивах, подчеркнул автор в комментарии ВВС Украина.

Будет ли украинский язык существовать через два века

Языковед отмечает, что среди всех сценариев худший, конечно, заключается в упадке и вырождении языка. Это вероятно при нескольких вариантах: например, резкое сокращение населения или экономические катаклизмы. Автор оценивает вероятность исчезновения украинского языка достаточно высоко – в 35%.

Еще один вариант состоит в стабильном развитии. Фактически язык останется на современном этапе развития и радикально ничего не изменится. Шансы на такой сценарий выше среднего – 55%. При этом внезапное увеличение количества носителей языка маловероятно.

Меньше шансов – у самого оптимистического сценария, если украинский язык может стать внетерриториальным – как сейчас английский, а его потребление расширится за счет иностранцев.

Латиница vs кириллица

В некоторых странах, например, в Сербии, происходит переход с кириллицы на латиницу. В украинском языке такой тенденций не наблюдается, хотя как вариант его можно рассматривать в будущем.

Языковед считает, что все-таки кириллица долгое время будет официальным и приоритетным стандартом.

Роды и падежи

Пока в украинском языке существуют три рода, у некоторых европейских осталось два. В английском род исчез вообще, а в определенных скандинавских языках мужской и женский объединились в общий род для живых существ.

Языковеды отмечают, что род в основном является избыточной категорией. Селигей предположил, что через 200 лет возможно исчезновение разделения на мужской, женский и средний роды.

Падежей тоже станет меньше, приоритетность будет у именительного. Заимствования из европейских языков приведут к тому, что некоторые слова не будут склоняться вообще. Вероятно увеличение использования частиц и предлогов.

А первым, по прогнозам Селигея, исчезнет звательный падеж, ведь и сейчас мы почти не употребляем его в бытовой речи.

Пунктуация

Предложения в будущем станут короче и лаконичнее. Правила пунктуации могут смягчиться и упроститься. Ситуация будет похожа на нынешние пунктуационные правила в английском языке.

Новые слова

Конечно, некоторые слова будут исчезать из употребления, другие будут появляться – это типично для развития языка. Источником же новых слов станут языки международного общения.

А вот фонетика изменится меньше. Звуковой состав языка всегда системный, поэтому и через 200 лет произношение будет звучать очень приближенно к нынешнему. Украинская фонетика сформировалась еще в XIII веке. Мы до сих пор пользуемся тем же составом фонем: 6 гласных и 32 согласных, из которых 22 твердых и 10 мягких.

Ранее OBOZ.UA публиковал десять спорных слов, имеющих полностью украинское происхождение.

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