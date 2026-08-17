Масштабная верификация в Украине: какие нарушения выявили и у кого отбирают пенсии и выплаты

За первые шесть месяцев 2026 года Министерство финансов Украины провело масштабную верификацию государственных выплат. Ведомство предоставило органам социальной защиты, Пенсионному фонду и другим структурам более полутора миллионов рекомендаций по проверке данных и устранению нарушений, а общая сумма пенсионных выплат, вызывающих сомнения, достигла почти 200 млн грн.

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О том, какие нарушения наиболее распространены и как проходит проверка – читайте в материале OBOZ.UA.

Самая сложная ситуация – с пенсиями украинцев в оккупированных районах

С началом полномасштабной войны в ПФУ обострилась еще одна проблема: как выплачивать пенсии тем, кто остался на оккупированной территории. Связь с этими пенсионерами утрачена, украинские органы власти не имеют возможности, в частности, получить информацию о смерти человека или о его переезде в РФ. Поэтому ввели несколько дополнительных процедур, в том числе, обязательную идентификацию.

Такие проблемы существовали и до 2022 года из-за оккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Но полномасштабная агрессия РФ и оккупация большей части территории привели к тому, что еще больше украинцев, которые находятся на заслуженном отдыхе, оказались на захваченной территории.

Тем, кто не прошел идентификации, перестали выплачивать пенсию. В результате, ряд "официальных представителей" пенсионеров из оккупированных территорий начал через суды требовать возобновления выплат. И зачастую "служители Фемиды" принимают решения в пользу пенсионеров.

Например, Запорожский окружной административный суд обязал ГУ ПФУ в Запорожской области возобновить выплату пенсионеру из оккупированного Бердянского района без его личной идентификации ни с помощью видео, ни во время личного визита в органы ПФУ. Ранее пенсионер получал деньги через почтальонов, а теперь – пенсию ему будут перечислять на карточный счет.

При этом, пенсионную карту также можно оформить без участия пенсионера – это может сделать уполномоченное лицо. Около месяца назад Святошинский районный суд Киева отказал адвокату Никите Попову, который в суде пытался восстановить счет такого пенсионера.

Адвокат предоставил банку доверенность, заверенную Гилиной Ларисой Анатольевной в качестве временно исполняющей обязанности нотариуса Сердюкова Дениса Викторовича Неклиновского нотариального округа Ростовской области Российской Федерации.

Но "Ощадбанк" получил письмо от СБУ, в котором сообщалось, что "нотариус Гилина Л. А. по указанию государственных учреждений страны-агрессора РФ оформляла доверенности якобы от граждан Украины, находящихся на временно оккупированной территории (без их фактического согласия и присутствия нотариусов), с представлением их интересов на территории Украины, в том числе, в банковских учреждениях, с целью получения средств".

Минфин активно проверяет, в частности, и выплаты ПФУ, говорится в ответе ведомства на запрос OBOZ.UA. В январе – июне текущего года Фонд получил десятки тысяч рекомендаций о пересмотре пенсионных выплат:

32,5 тыс. рекомендаций – о дополнительной проверке информации для определения права на выплаты;

– о дополнительной проверке информации для определения права на выплаты; 21,8 тыс. рекомендаций – об устранении несоответствий в базах данных.

Общая сумма пенсионных выплат, в отношении которых Минфин рекомендовал провести дополнительную проверку правомерности их получения, составляет 196,3 млн гривен. В ведомстве напоминают: согласно с Законом Украины "О верификации и мониторинге государственных выплат", окончательное решение – назначать, перечислять, приостанавливать или прекращать выплату – принимает непосредственно тот орган, который ее осуществляет (например, Пенсионный фонд), после рассмотрения рекомендаций Минфина.

Больше всего нарушений – среди получателей субсидий

Легче всего обнаружить нарушения среди украинцев, которые получают субсидию. Например, в реестр попадает информация о покупке автомобиля, или получатель субсидии снимает со счета крупную сумму средств, открывает депозит. Вся эта информация непременно попадает в распоряжение Минфина. Поэтому неудивительно, что среди всех выявленных нарушений чаще всего речь идет о случаях, касающихся именно выплаты субсидий. В частности :

осуществление операций по покупке иностранной валюты на общую сумму, превышающую 50/100 тыс. грн;

наличие в собственности семьи транспортного средства, с года выпуска которого прошло менее 5 лет, и/или более одного транспортного средства, с года выпуска которого прошло менее 15 лет;

наличие на депозитном банковском счете средств на общую сумму, превышающую 100 тыс. грн;

приобретение недвижимого имущества, транспортных средств, товаров длительного пользования на сумму, превышающую 50/100 тыс. грн;

владение реципиентом или членами его семьи более чем одним жилым помещением (квартирой, домом);

длительное пребывание за границей;

смерть лица во время получения выплаты.

Как проводится проверка

Минфин постоянно проводит проверку государственных выплат (верификацию) практически в автоматическом режиме, сопоставляя данные из различных реестров. Такая проверка проходит в три основных этапа:

В момент обращения за выплатой. Система проверяет правомерность предоставления выплат ещё до того, как средства будут назначены и выплачены. Только за июнь-июль Минфин по результатам такой проверки рекомендовал провести дополнительную проверку в отношении 543,5 тыс. получателей. Во время получения выплаты. Ее цель – выявить значительные изменения в имущественном положении, которые могут лишить права на получение выплаты. В частности, отслеживаются, например, покупка валюты, недвижимости, транспортных средств, наличие крупных депозитов или длительное пребывание за рубежом. Уже после того, как выплату перестали выплачивать. Эта проверка охватывает информацию о лицах, которым выплаты уже были прекращены (за период, не превышающий трех лет до дня прекращения выплат).

Во время проверок Минфин использует данные демографических, налоговых, пенсионных, миграционных и других реестров. Если выявлены несоответствия (расхождения в данных, ошибки в реестрах или признаки утраты права на пособие), Минфин формирует и направляет соответствующим органам (Пенсионному фонду, Минсоцполитики и т. п.) официальные рекомендации.

Важно отметить, что Минфин лишь выявляет риски и дает рекомендации. Согласно с законом, окончательное решение о назначении, перерасчете, приостановлении или отмене выплат принимает тот орган, который эти выплаты осуществляет.