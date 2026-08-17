Впервые после довоенного периода мне удалось посетить знаменитый замок "Паланок" в Мукачево.

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Сначала о позитивных изменениях в мировоззрении украинцев.

Далее текст на языке оригинала.

У замку зʼявився Музей війни проти російської орди та виставка знаного українського художника Володимира Микити, з яким мав честь бути знайомим та нагоду спілкуватися про закарпатську мистецьку школу в його садибі в Ужгороді.

(Додаю тут його знакову картину "Пороги", а про спробу місцевих чиновників подарувати її київським можновладцям напишу пізніше)

Окрім того, від жовтня 2022 року нарешті демонтовано монумент угорського орла-Турула, який було встановлено у 2008 році за підтримки керівника адміністрації президента Балоги та схвалення президента Ющенка. (Про субʼєктивні й точно не державницькі мотиви рішення про демонтаж згодом).

Довідково.

У 1896 році Угорщина святкувала "тисячоліття здобуття своєї батьківщини" та встановила монумент Турула у низці країн, щоб символізувати ПІДЛЕГЛІСТЬ цих територій Угорщині. В Словаччині, Румунії та Сербії ці маркери угорського шовінізму були давно демонтовані. Натомість в Україні Турул простояв до кінця 2022 року, а ініціатор його встановлення Імре Пака у свій час отримав Орден Ярослава Мудрого від президента Ющенка.

Тепер про традиційно сумне.

Угорська музейна складова аж надто домінує на українською. Рівень етнографічною зали безіменних народних старожитностей по відношенню до музею родини Ракоці – як гірського села до великого міста.

Мої пропозиції щодо пошанування визначних історичних діячів України та зокрема Григорія Сковороди, який скоріше за все проїздив Мукачеве та бачив замок під час своєї закордонної подорожі у складі "Токайської комісії" дорогою до Угорщини у 1745-1750 рр. почули лише в кінці 2016 року. За два роки після початку агресії РФ проти України Мукачівський міськвиконком перейменував вулицю Шандора Пака (сімʼя, якого вела неприховану діяльність на користь "угорського Закарпаття") на вулицю визначного українського філософа.

Хотілося б, що реальне поширення світогляду Українського світу та активна робота по деколонізацііі публічного простору Закарпаття велася не лише чиновниками, а передовсім знаними істориками, філологами та краєзнавцями краю. А світовій спільноті необхідно якнайшвидше презентувати історію героїчної боротьби Закарпаття за право бути невідʼємною та важливою складовою СОБОРНОЇ УКРАЇНИ.

П.С.

Нагадаю, що наша команда Фонду "Рідна країна" за власні кошти відзняла фільм про Замок "Паланок" в циклі "7 чудес України: замки, палаци і фортеці", який було показано на багатьох телеканалах.

У 2009 році з моєї ініціативи Верховна Рада України ухвалила Постанову "Про заходи щодо збереження памʼятки культурної спадщини замку "Паланок"" та зупинила спробу передачі частини приміщень Замку в аренду на 46 років приватній фірмі, повʼязаній із місцевим фінансово-політичним кланом.