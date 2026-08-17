Начну нетрадиционно – с грубо откровенного вывода: страна никакая – лучше не только, чем страна-сука, но и чем страна хитровыхитренная, что касается точно так же и соответствующих народов.

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Далее текст на языке оригинала.

І зверніть увагу – зовсім не треба пояснювати, хто з них хто!

А підштовхнув мене до цієї розмови відомий північний диктатор – не північно-східний, а саме північний.

"Я іноді кажу росіянам: білорус – це росіянин із знаком якості.

Деякі з них навіть ображаються. А я кажу: ну, проти історії не попреш. Чого тут ображатися? Білоруси – це справжня нація",

то й що неповторний Лукашенко сказав неправильного?

Що порівняно з білорусами росіяни не дуже якісні, тобто в перекладі з білоруської – гівнолайно? Та хіба ж це насправді не так?!

А от міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликає до створення об'єднаного "Європейського легіону", пропонуючи залучати до нього зокрема українських ветеранів після завершення війни з Росією.

Таким чином, українців він не запросив і на свято спільної перемоги над більшовиками, але саме українські військові мусять, на польську думку, оберігати Польщу як частину Європи й після війни, хоча вона чесно обіцяє закрити нам шлях до ЄС!

Тож маємо привід порівняти з білорусами й поляків, і тут ситуація вже трохи не та, що була чотири роки тому.

Той самий "Лукашенка" робить чи не все від нього залежне, щоб не втягнути свою країну в справжню війну (причому попри не дуже зрозумілі тихановські контакти України),

заграє з Америкою й взагалі Заходом (як це колись робив його Макей),

знаходячись, між іншим, географічно в значно гіршій, ніж нахабна Польща, ситуації!

Та й від білоруського народу жодних претензій до України не було й немає,

а от у Польщі вся мерзотна гидота (й огидна мерзота) йде саме від народних мас (зовсім не тільки фермерів!) –

і щодня нові претензії, нові образи, нові знущання,

які навроцькій владі й зайве розпалювати не треба: вона просто йде за власним народом, аби запобігти електоральних втрат!

Це – щодо мого висновку, з якого почав, хоча залежить майже все зараз не від сусідок наших, а від далеких Сполучених Штатів,

де, до речі, цього літа – щомісяця 80 років черговому [екс]президентові (Трамп, малий Буш, Клінтон)…