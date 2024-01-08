Не суржик и не русизм: десять спорных слов, которые имеют украинское происхождение

Украинский язык красивый и благозвучный, а суржик и калька портят его звучание. Однако часто мы ошибочно считаем некоторые слова русизмами. Языковед Сальваторе дель Гаудио, занимающийся исследованием украинского суржика и его происхождения, подчеркнул, что определенные слова ошибочно воспринимаются как русизмы.

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На самом деле слова "празник", "первий" и "ждати" " являются древнеукраинскими или старославянскими. О десяти спорных словах, которые имеют украинское происхождение, рассказало издание Liga.net.

Есть ряд слов, похожих на российские соответствия, но точно они не заимствованные. Их можно встретить, например, в классической литературе или исторических официальных записях.

Топ-10 слов, часто воспринимаемых как суржик, хотя на самом деле они не являются русизмами:

бистрий (замість "швидкий");

врем’я (і на позначення часу, й на позначення пори року);

год;

город (у Сковороди є відомий твір "Всякому городу нрав і права");

кусок;

лице (у значенні "обличчя");

празник (згадаємо колядку: "А що перший празник – то Різдво Христове");

просьба;

первий;

ждати.

Следует отметить, что в языке есть отдельные стили с собственными лексическими правилами. Например, официально-деловой стиль очень точен, лаконичен и зарегулирован, поэтому вкрапления подобных слов в нем недопустимы.

А вот в бытовом общении, вероятно, не будет ошибкой употреблять эти слова. Разговорный язык – нейтральный и не содержит четких лингвистических запретов.

Кстати употребление "о" вместо "и" в словах "воз", "поп", "нос", "стол", "кроль" также сложилось исторически и не является признаком русизмов. На многих украинских диалектах до сих пор говорят "о".

В своей статье "Позірні русизми в художніх текстах початку ХХ ст." языковед Наталья Дзюбышина-Мельник также привела примеры нерусизмов. В староукраинских памятках встречаются слова:

звізда;

туча;

скала;

пустиня;

май;

женщина;

мужчина.

Все эти слова пришли из старославянского.

У писателей XIX века можно встретить слова: похожий, отворити, стид, свобода, лічити, всьо, первий, дітвора, оріх чи ухо.

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