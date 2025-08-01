Иностранные посольства приспустили флаги в День траура в Киеве: Каллас выступила с заявлением. Фото

Посольства ряда стран в День траура в Киеве присоединились к почтению памяти убитых ударом России 31 июля и приспустили свои флаги. Высокая представительница ЕС Кая Каллас заявила, что самым быстрым способом завершить войну является увеличение поставок оружия для Украины и более жесткие санкции против РФ.

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О почитании памяти погибших в украинской столице рассказали на страницах дипломатических представительств в соцсетях, сообщает OBOZ.UA. Среди них – представительства НАТО, ЕС, посольства Италии, Великобритании, Польши, Эстонии, Франции, Германии и Швеции.

Представительство ЕС

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила, что российские удары по городам Украины являются "развращенными, направленными на уничтожение мирных жителей".

"Флаги приспущены в знак траура по погибшим. Больше оружия для Украины и жесткие санкции против России – это самый быстрый способ прекратить войну. Быстрое получение большего количества средств ПВО для Украины является нашим приоритетом", – написала она в соцсети X.

Италия

В посольстве Италии выразили соболезнования и солидарность с Украиной после "варварского" убийства 31 человека в Киеве, среди которых было пятеро детей.

"Посольство приспустило флаги Италии и ЕС, присоединяясь к трауру по более 30 жертвам, в том числе детям, варварски убитыми в результате последней российской атаки на Киев. Сочувствие и солидарность с Украиной и ее народом, решительное осуждение любых проявлений насилия", – говорится в заявлении.

Великобритания

На странице британского посольства в День траура в Киеве опубликовали заявление на украинском языке:

"Сегодня мы приспустили наш флаг. Вместе с украинцами мы в трауре по всем убитым во время вчерашней российской атаки на Киев".

Польша

В посольстве Польши заявили, что присоединяются к почтению памяти "жертв российского нападения", в результате которого погиб 31 человек.

"Наши мысли с семьям жертв", – говорится в сообщении ведомства.

Эстония

Посольство Эстонии также допустило флаги в знак солидарности с киевлянами в День траура, говорится в сообщении диппредставительства.

Франция

В посольстве Франции заявили, что атаками против гражданских Россия в очередной раз демонстрирует свой отказ присоединиться к усилиям ради мира.

"Посольство присоединяется к трауру и выражает соболезнования пострадавшим и их семьям", – говорится в сообщении на украинском языке.

Германия

В посольстве ФРГ заявили, что массированная атака по Киеву 31 июля стала очередным военным преступлением России:

"Сегодня мы скорбим вместе с Украиной после ужасной атаки на Киев в ночь на 31 июля. По меньшей мере 31 погибший, более 150 раненых. Это очередное преступление против мирного населения. В знак скорби Посольство приспустило флаги. осуждает агрессию России и стоит с Украиной".

Швеция

Над зданием посольства Швеции рядом с флагом вывесили черную ленту в знак траура по убитым киевлянам.

Еще один день траура по погибшим в результате российского удара по жилому дому в Киеве. Мы присоединяемся к дню траура, объявленному в Киеве, вывешивая черную ленту вместе с нашим флагом.

Представительство НАТО

К трауру присоединилось и представительство НАТО в Киеве. Там также выразили соболезнования украинцам и заявили о солидарности с пострадавшими.

Что предшествовало

В ночь на 31 июля РФ атаковала столицу Украины ракетами и дронами. Под ударом оказались несколько районов столицы.

В Святошинском районе ракета попала в девятиэтажку, в Соломенском разрушен четырехэтажный дом, под завалами оказались люди.

По состоянию на утро 1 августа поисково-спасательные работы завершены. Вследствие ударов РФ погиб 31 человек, из них пятеро были детьми. Более 150 человек получили ранения.

Из-за атак РФ против мирного населения Украина обратилась в ООН с требованием срочно созвать экстренное заседание Совбеза.

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