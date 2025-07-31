Украина созывает экстренное заседание Совбеза ООН после атаки РФ по Киеву, – Сибига

Украина обратилась к Организации Объединенных Наций с требованием срочно созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН. Поводом для заседания является последний удар российских захватчиков по мирным жителям украинской столицы.

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Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Андрей Сибига. Он также уточнил, что заседание Совбеза ООН состоится вечером 1 августа.

По словам министра, экстренное заседание Совбеза занесено в повестку дня "Поддержка мира и безопасности в Украине".

"Путин отвергает мирные усилия и хочет продолжить свою войну. И мир имеет необходимую силу, чтобы остановить его – объединенным давлением и принципиальной позицией в пользу полного, немедленного и безусловного прекращения огня. Заседание Совета Безопасности ООН завтра вечером станет платформой для четкого выражения таких твердых позиций", – отметил украинский дипломат.

Удар по Киеву

Поздно вечером 30 июля российские оккупационные войска начали массированную атаку по Киеву, применив десятки дронов-камикадзе типа "Шахед", которые подлетали к городу с разных направлений. Атака продолжалась до утра 31 числа, и была завершена ударами по столице крылатыми ракетами. Последствия вражеского обстрела были зафиксированы в четырех районах, 16 человек погибли, 155 получили травмы.

Враг сознательно бил по жилым домам Киева. Так, в результате попадания российской ракеты в дом в Святошинском районе погиб 6-летний Матвей Марченко. Мальчик был самым младшим ребенком в семье и с радостью занимался спортом.

Также в результате террористической атаки РФ была повреждена главная и одна из крупнейших мечетей в Украине – Духовного управления мусульман Украины "Умма".

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