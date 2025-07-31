У женщины под завалами оказались двое сыновей: новые детали спасательной операции в Киеве, где российская ракета попала в дом. Видео

В результате террористической атаки РФ на Киев 31 июля под завалами дома, куда попала российская ракета, в Святошинском районе остаются люди. Сейчас спасатели проводят операцию по освобождению мужчины, которого завалило на первом этаже.

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Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко, передает "Радио свобода". На месте продолжают работать все экстренные службы.

Что известно

Так, во время террористической атаки РФ на Киев 31 июля российская ракета попала в многоэтажный жилой дом в Святошинском районе. Сейчас спасатели проводят разбор завалов и ищут людей, которые могут под ними находиться.

По словам местной жительницы Лилии, в уничтоженном взрывом подъезде осталось ее двое сыновей. Впоследствии, по информации "Радио Свобода", стало известно, что одного из них уже нашли и продолжается операция по его спасению.

По словам главы МВД Игоря Клименко, сейчас продолжается "ювелирная работа" сотрудников ГСЧС, чтобы его достать. Он уточнил, голову мужчины сейчас уже освободили, с ним общаются и могут предоставлять воду.

"Мужчина зажат в "бетонном склепе" – скорее всего это кухонное помещение. И продолжается ювелирная работа наших спасателей. Нужно вырезать в этом бетонном пространстве тоннель... Сколько это займет по времени? Будем смотреть – может часа полтора еще", – уточнил Клименко.

Что предшествовало

Армия страны-агрессора России в ночь на 31 июля массированно атаковала Киев ракетами и дронами, больше всего пострадали Святошинский и Соломенский районы. Удары пришлись по жилым кварталам, под прицелом врага оказались многоэтажные дома. Известно о погибших и пострадавших.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 30 июля российские захватчики задействовали все точки запусков Shahed-136/131 и дронов-имитаторов. Украина снова была под ударами беспилотников– речь идет о значительном количестве вражеских целей. По меньшей мере шесть человек пострадали. А утром 31 июля враг атаковал крылатыми ракетами – они были направлены на Киев.

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