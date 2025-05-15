'Готовы к компромиссам': глава российской делегации заявил о необходимости 'возобновления Стамбульских переговоров'. Видео

Помощник российского диктатора Владимира Путина Владимир Мединский, возглавивший делегацию РФ для переговоров с Украиной в Стамбуле, заявил о якобы готовности обсудить "возможные компромиссы".

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В комментарии пропагандистам телеканала "Россия" Мединский в четверг, 15 мая, заявил, что делегация России сохраняет "рабочий настрой" перед переговорами. "Готовы к обсуждению возобновления хода Стамбульских переговоров, готовы к возможным компромиссам, их обсуждению", – сказал он.

Мединский также сказал, что делегации имеет "рабочий настрой", в ней присутствуют "представители и руководящий состав всех заинтересованных ведомств".

По словам помощника Путина, делегация РФ рассматривает переговоры в Стамбуле как "продолжение мирного процесса, прерванного в 2022 году".

При этом Мединский утверждает, что делегация россиян якобы обладает "необходимыми компетенциями".

В своем Telegram-канале он ранее в четверг написал, что члены российской делегации "настроены на серьезную профессиональную работу".

"Смысл предложенных Путиным прямых переговоров – выйти на установление долгосрочного и прочного мира, устранив первопричины конфликта", – говорится в заявлении.

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