"Похож на бутафорский": Зеленский высказался по поводу уровня делегации РФ на переговорах в Турции

Президент Владимир Зеленский высказался о российской делегации, которую Кремль отправил в Турцию на переговоры с Украиной. По словам главы государства, нынешний состав представителей РФ похож на "бутафорский".

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Зеленский подчеркнул, что наше государство представлено на переговорах на высшем уровне – Офис президента, МИД, военные и разведка. Об этом президент заявил сразу после прибытия в Анкару, сообщает пресс-служба ОП.

Глава государства заявил, что украинская делегация прибыла в Турцию для того, чтобы принимать конкретные решения, которые могут привести к справедливому миру. Также Зеленский отметил, что начнет встречу с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и будет в контакте с американской стороной. В то же время украинский президент скептически оценивает состав российской делегации.

"Посмотрим, но уровень русских пока мне официально неизвестен. Но из того, что мы видели, больше похоже на бутафорский уровень. Мы подумаем, что будем делать, какие будут наши шаги после разговора с президентом Эрдоганом. Думаю, она будет несколько часов. Мы должны понимать уровень российской делегации и какой у них мандат. Способны ли они что-то сами принимать. Потому что нам всем известно, кто в России принимает решения", – сказал Зеленский.

Напомним, в Турции 15 мая запланированы двухсторонние российско-украинские переговоры, на которых стороны намерены обсудить пути возможного завершения конфликта. По предварительным данным, речь будет идти в первую очередь о прекращении огня и возможности обмена пленными в формате "всех на всех".

Ранее OBOZ.UA писал о том, что в Турцию на потенциальные переговоры Украины и России 15 мая отправятся госсекретарь США Марк Рубио и другие представители Белого дома. Американский президент Дональд Трамп ожидает, что это "может дать достаточно хорошие" результаты.

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