В Кремле окончательно ответили, поедет ли Путин на переговоры в Турцию

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин "точно" не поедет на переговоры Украины и РФ в Турции. Продолжительность встречи в Стамбуле, по его словам, будет зависеть от ее "хода".

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Такое заявление он озвучил телеканалу CNN в четверг, 15 мая. "Путин точно не поедет на переговоры Украины и РФ в Турции", – заявил пресс-секретарь диктатора.

По словам Пескова, длительность переговоров в Стамбуле будет зависеть "от их хода".

"Сегодня начало переговоров. Дальше все будет зависеть от их хода", – сказал он в ответ на вопрос о том, будут ли контакты длиться несколько дней.

Песков также сообщил, что накануне вечером Путин провел совещание по подготовке к предстоящим переговорам с Украиной.

В свою очередь представительница МИД РФ Мария Захарова заявила росСМИ, что начало переговоров перенесено на вторую половину дня четверга по инициативе Турции.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский днем 15 мая прилетел в Анкару, где у него запланированы переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом "для определения дальнейших дипломатических шагов Украины" ради прекращения огня и мира.

Состав российской делегации, которую Путин отправил в Турцию на переговоры с Украиной, Зеленский описал как "бутафорский".

Напомним, Путин назначил главой делегации своего помощника Владимира Мединского. Глава МИД РФ Сергей Лавров, как и Путин, не поедет в Стамбул. Ожидается, что на встрече будут говорить о прекращении огня и обмене пленными в формате "всех на всех".

Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что поехал бы в Турцию 16 мая на переговоры между Москвой и Киевом, "если это будет уместно". Отказ Путина прилететь в Стамбул он объяснил якобы собственным отсутствием на этой встрече.

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