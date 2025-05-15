Зеленский прибыл в Анкару для встречи с Эрдоганом и сделал заявление о переговорах с Россией. Фото, видео и все подробности

Около 12:00 четверга, 15 мая, президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Анкару, где состоятся его переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. После этой встречи будут определены дальнейшие дипломатические шаги "ради полного и безусловного прекращения огня, достижения устойчивого мира и обеспечения безопасности".

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Об этом заявила пресс-служба ОП. Прибытие президента транслировалось "Суспільним" онлайн.

В первом комментарии журналистам после приветствия с турецкими чиновниками, которые встретили его в аэропорту, Зеленский отметил, что Украину представляет делегация на самом высоком уровне. В Турции находится не только он, но и представители Министерства иностранных дел, Офиса президента, Главного управления разведки и Службы внешней разведки, Службы безопасности, военное руководство.

"Чтобы принимать любые решения, которые могут привести к ожидаемому справедливому миру", – объяснил Зеленский.

Он заявил, что уровень российской делегации ему пока что официально известен не был.

"Но по тому, что мы видим, он больше похож на бутафорский. Мы будем думать, что будем делать и какие будут наши шаги после разговора с президентом Эрдоганом", – сказал глава государства. Он добавил, что нужно выяснить, какой мандат есть у представителей РФ и "могут ли они вообще что-либо решать".

"Нам всем известно, кто в России принимает решения", – указал Зеленский на диктатора Владимира Путина, который отказался прилететь в Турцию.

На видео, снятом журналистами перед началом встречи украинской делегации с турецкой, видно главу СБУ Василия Малюка:

Глава Управления коммуникаций Администрации президента Турции Фахреттин Алтун сообщил в X, что с Зеленским Эрдоган "обсудит все аспекты последних событий в контексте российско-украинской войны" и объяснил "подход нашей страны к прекращению огня и началу мирных переговоров без промедления".

Как ранее писал OBOZ.UA, в Кремле проигнорировали предложение украинской стороны и в состав делегации государства-агрессора на переговорах назначили: помощника Путина Владимира Мединского, заместителя главы МИД РФ Михаила Галузина, начальника главного управления генштаба ВС РФ Игоря Костюкова и заместителя министра обороны РФ Александра Фомина.

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