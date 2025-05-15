"Мяч сейчас явно на стороне россиян": Рютте высказался о переговорах в Стамбуле. Видео

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, комментируя ситуацию вокруг переговоров Украины и РФ в Стамбуле, отметил, что Кремль отправил туда делегацию должностных лиц низшего уровня. По словам Рютте, Киев "готов к игре", однако мяч сейчас – "на стороне россиян".

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Такое заявление Рютте сделал в четверг, 15 мая, во время пресс-конференции по итогам неформальной встречи руководителей МИД стран-союзниц. Он указал на "низкий уровень" делегации страны-агрессора России, у которой, по данным Reuters, даже нет полномочий принимать какие-либо решения.

Это свидетельствует о том, что Москва игнорирует возможность дипломатического урегулирования.

"Теперь мяч сейчас явно на стороне россиян. Россияне сейчас отправляют делегацию низкого уровня и не пользуются случаем, который предоставил президент Зеленский. Он сказал: "Я сяду с Путиным как только будет прекращение огня", "Мы готовы вести переговоры о мирном соглашении", – сказал генсек.

Рютте добавил: очевидно, что Украина "готова к игре в мяч, однако мяч сейчас на российском поле".

"Мы подтвердили нашу полную поддержку срочным усилиям президента Трампа, направленные на то, чтобы привести эту войну к справедливому и прочному миру и сделать это как можно скорее. Это является приоритетом, который мы все разделяем. Мы подтвердили также нашу долгосрочную поддержку для Украины", – заявил генсек.

Это не о "подпитке" войны, продолжил он, а об обеспечении того, что Украина способна защищать себя сейчас и в будущем.

В свою очередь, как передает Bloomberg, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что назначение Кремлем делегации низкого уровня для участия в переговорах в Стамбуле показало, что Путин пытается "выиграть время".

"Мы надеемся, что президент США увидит в этом издевательстве то, чем оно является, и сделает правильные выводы", – сказал он журналистам в Анталии.

А министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль заявил, что Украина готова к переговорам, зато Россия "хочет продолжить войну".

По его словам, РФ должна направить делегацию, "которая соответствует серьезности текущей ситуации".

Напомним, 15 мая спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин "точно" не поедет на переговоры в Турцию. По его словам, продолжительность встречи будет зависеть от ее хода.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп, комментируя состав делегации РФ в Стамбуле, заявил, что ситуация не сдвинется с места, пока он сам лично не Владимиром Путиным. Он утверждает, что не разочарован действиями Москвы, мол, ничего о не знает о делегации.

Кроме того, Трамп заявил, что поехал бы в Стамбул 16 мая на переговоры между Украиной и РФ, "если это будет уместно", и объяснил отказ Путина прибыть якобы собственным отсутствием на этой встрече.

В четверг президент Владимир Зеленский прилетел в Анкару на встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Состав российской делегации, которую возглавляет помощник Путина Мединский, он описал как "бутафорский".

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