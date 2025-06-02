'Глупо и контрпродуктивно': у генсека ООН отказались комментировать российские 'мирные предложения'

Представители генсека ООН Антониу Гутерреша считают, что комментировать российские требования, выдвинутые для прекращения войны в Украине, нет смысла. В то же время Гутерреш хочет, чтобы соглашение состоялось.

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Об этом в понедельник, 2 июня, в Нью-Йорке (США) высказался представитель генерального секретаря Стефан Дюжаррик. Журналистка поинтересовалась его мнением относительно предложения РФ утвердить двустороннее соглашение о мире решением Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.

"Послушайте, я думаю, [сначала] давайте дойдем до соглашения. Не хочу комментировать гипотетические предположения. Думаю, что на данном этапе это было бы глупо и контрпродуктивно", – ответил он.

В руководстве ООН надеются, что переговоры в Турции якобы могут привести "к полному, немедленному и безоговорочному прекращению огня, и это будет шагом к справедливому, прочному и всеобъемлющему миру в соответствии с Уставом ООН, международным правом и соответствующими резолюциями" организации.

Дюжаррик добавил, что в ООН приветствуют "любое соглашение, которое приведет к обмену пленными" или телами погибших.

Напомним: в требованиях, прописанных российской стороной, кроме циничных условий для Украины был пункт, что будущий мирный договор должен быть одобрен юридически обязывающей резолюцией СБ ООН.

Текст "меморандума" россияне передали в понедельник на переговорах в Стамбуле (Турция).

Президент Владимир Зеленский указал на то, что в этом документе содержатся ультимативные требования.

Как писал OBOZ.UA:

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