Сто ракет, 9 миллионов снарядов и не только: в ООН выяснили, как КНДР поставляет оружие России

Северная Корея за последние полтора года (с начала 2024 года) передала России не менее 100 баллистических ракет, около 9 миллионов артиллерийских снарядов и другое военное оборудование. Это вооружение российские войска использовали в войне против Украины.

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Об этом говорится в докладе, который опубликовала Многосторонняя группа мониторинга санкций (MSMT), созданная 11 странами-членами ООН. В документе собраны доказательства незаконного военного сотрудничества КНДР и РФ, включая поставки оружия, что нарушает резолюции Совета Безопасности ООН.

По данным государств-участников MSMT, страны усилили свое военное сотрудничество с сентября 2023 года, поскольку Пхеньян начал поставлять Москве оружие и связанные с ним материалы, а позже развертывал войска в РФ для непосредственной поддержки ее войны против Украины.

Отмечается, что в 2024 году грузовые суда под российским флагом доставили на территорию РФ около 9 миллионов снарядов смешанной артиллерии и боеприпасов для реактивных систем залпового огня. Используя информацию из открытых источников, Центр открытых источников (OSC) подсчитал, что российские суда доставили от 4,2 до 5,8 миллиона снарядов калибра 122 мм и 152 мм в период с августа 2023 года по март 2025 года.

Также в документе сказано, что с начала сентября 2023 года КНДР передала России более 20 тысяч контейнеров с боеприпасами и связанными с ними материалами в поддержку ее войны против Украины:

– боеприпасы калибра 82 мм, 122 мм, 130 мм, 152 мм и 170 мм для поддержки различных систем вооружения в арсенале России,

– буксируемую гаубицу Д-20, Д-30,

– гаубицу М-30, М-46,

– пушку Д-74.

С января по декабрь 2024 года КНДР передала России не менее 100 баллистических ракет, которые впоследствии были запущены по Украине для уничтожения гражданской инфраструктуры и терроризирования населенных пунктов, таких как Киев и Запорожье.

КНДР также передала России элементы трех бригадных комплектов тяжелой артиллерии, включая:

– 170-мм самоходные артиллерийские установки большой дальности,

– 240-мм реактивные системы залпового огня большой дальности,

– более 200 транспортных средств,

– самоходные пушки,

– реактивные системы залпового огня,

– перезаряжающие машины для обоих типов оружия.

Также сказано, что Пхеньян поставлял Москве противотанковые ракеты. Речь может идти о противотанковых ракетах Bulsae-4 и противотанковых ракетах реактивных гранат (РПГ).

"Передача оружия между КНДР и Россией является нарушением эмбарго на поставки оружия, установленного резолюциями СБ ООН 1718 (2006), 1874 (2009) и 2270 (2016). Передача оружия из КНДР в Россию включала баллистические ракеты, разработка которых КНДР сама по себе является нарушением резолюции СБ ООН 1718 (2006). Кроме того, подготовка Россией северокорейских солдат с оружием или связанными с ним материалами является нарушением резолюций СБ ООН 1718 (2006), 1874 (2009) и 2270 (2016), которые вместе накладывают широкий запрет на предоставление или получение военной подготовки или помощи КНДР или от нее", – отмечено в докладе.

Как сообщал OBOZ.UA, генсек НАТО Марк Рютте признал, что по меньшей мере три страны помогают России уже более трех лет вести полномасштабную войну против Украины. Речь идет о Китае, Северной Корее и Иране.

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