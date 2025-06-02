'Очень похоже на ультиматум': Зеленский прокомментировал российский 'меморандум'

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в "меморандуме", который российская сторона передала украинской делегации сегодня в Стамбуле, вероятно, содержатся ультимативные требования. Он подчеркнул, что пока не ознакомлен с документом лично, однако получил предварительную информацию от партнерских разведок относительно его содержания.

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Об этом Зеленский сказал в понедельник, 2 июня, во время общения с журналистами. Он отметил, что Украина передала свой вариант видения шагов к миру еще до этой инициативы России.

"Мы передали за пять дней до встречи электронный меморандум – как мы видим шаги к миру: сегодняшние и последующие. А они – сейчас передали. Я еще фидбэк от Умерова не получил. Он едет из докладом, летит. Я буду завтра с ним разговаривать", – уточнил он.

Он рассказал, что выскажет свою позицию относительно этого документа публично, как только ознакомится с его содержанием.

"Я действительно пока не видел российского меморандума лично. Но я от партнеров и партнерских разведок получил информацию, что там может быть. Это очень похоже на ультимативные вещи РФ, я откровенно поделюсь с вами, что об этом думаю, когда увижу", – отметил Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, российская делегация на переговорах в Стамбуле передала Украине свой "меморандум" о прекращении огня и дала неделю на изучение документа. РФ требует у Украины признания оккупированных территорий российскими, проведения выборов, безъядерный статус, отказ от вступления в НАТО и кучу других неприемлемых вещей.

Текст российского меморандума обнародовали пропагандистские СМИ. Среди прочего, Москва требует у Украины снятия всех действующих санкций с РФ. В общем, этот документ, как и ожидалось, является собранием неприемлемых для Украины ультимативных требований, который в очередной раз доказывает нежелание России положить конец войне.

Он, как пишут росСМИ, "включает три раздела с двумя вариантами условий прекращения огня и 31 пункт", среди которых ни одного адекватного. Первой опцией прекращения огня россияне называют полный вывод Вооруженных сил Украины с оккупированных Россией территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Вывод украинских войск из указанных украинских территорий должен быть осуществлен за 30 дней прекращения огня. При этом никаких дат не названо.

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