'Вопиющие нарушения резолюций': США в ООН обвинили Россию в циничном игнорировании санкций в отношении КНДР

Российская Федерация, получая оружие от КНДР, нарушает санкции Совета Безопасности ООН против Северной Кореи. Поэтому Соединенные Штаты готовы ввести санкции против конкретных судов, задействованных в этих нарушениях.

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Об этом 7 мая заявила Дороти Ши, и.о. американского постпреда при Организации Объединенных Наций, на заседании Совбеза. Она уверена: несмотря на сопротивление Москвы и Пекина, СБ должен рассмотреть такие вопиющие нарушения резолюций.

"Россия цинично препятствует работе Совета Безопасности по имплементации санкций в отношении КНДР, пытаясь избежать обвинений в собственных нарушениях", – сказала Ши.

Она указала на то, что в прошлом году РФ "при молчаливой поддержке" КНР ветировала продление мандата группы экспертов по мониторингу выполнения санкций против КНДР. Этим Россия "лишила все государства-члены ООН важной, объективной информации".

Однако данные продолжают собирать такие независимые и авторитетные эксперты, как Центр открытых источников. Ши поблагодарила эти организации за "систематическое изучение сотен спутниковых снимков и создание инновационных трехмерных моделей судов, контейнеров и боеприпасов для подсчета артиллерийских снарядов, ракет и других боеприпасов на миллиарды долларов, которые Россия продолжает импортировать из КНДР, нарушая санкции Совета безопасности".

С сентября 2023 года государство-агрессор получило таким способом более 24 тысяч контейнеров с боеприпасами и более 100 баллистических ракет для войны с Украиной.

В то же время действующие резолюции СБ ООН запрещают получение или предоставление оружия, военной помощи и связанных материалов со стороны Пхеньяна.

"КНДР и РФ грубо нарушают эти резолюции в обоих направлениях", – сказала и.о. постпреда США.

Еще одно подтвержденное нарушение – экспорт угля и железной руды из Северной Кореи в Китай.

Как писал OBOZ.UA:

– В апреле командование российской армии впервые признало участие северокорейских военных в операциях против Сил обороны Украины, а именно на территории Курской области РФ.

– Официальный Пхеньян также подтвердил, что направил свои войска в Россию для поддержки в войне против Украины согласно договору о взаимной обороне.

– 28 апреля Владимир Путин поблагодарил диктатора Ким Чен Ына за якобы "подвиг" корейцев.

– На телевидении КНДР пафосно похвастались освобождением Курского района РФ от "неонацистов". Для пропагандирования населения в Пхеньяне возведут памятник боевикам, которые воевали против Украины.

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