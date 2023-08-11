Глава МИД назвал единственного лидера, который может повлиять на Путина для продления 'зернового соглашения'

Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал, что существует только один мировой лидер, который способен оказать влияние на российского диктатора Владимира Путина и заставить его вернутся к "зерновому соглашению". По его мнению, это президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Видео дня

Об этом украинский министр сказал в интервью изданию Reuters, опубликованном в четверг, 10 августа. Кулеба считает, что у Эрдогана больше всего шансов на возрождение сделки, заключенной при посредничестве ООН.

"Думаю, не будет преувеличением сказать, что президент Эрдоган, вероятно, единственный человек в мире, который может убедить Путина вернуться к Черноморской зерновой инициативе", – сказал он.

Напомним, что в канцелярии Эрдогана ранее сообщили, что Путин намерен прибыть с рабочим визитом в Анкару. Ключевой темой беседы Эрдогана и Путина станет зерновая сделка и перспективы черноморского коридора.

Дату визита кремлевского диктатора в Турцию предварительно не огласили. Президент Турции накануне разговаривал с Путиным по телефону и призвал не накалять обстановку в Черном море. Разрыв зерновых соглашений, на который пошла Москва, не принесет пользы ни одной из сторон, заявил Эрдоган.

Как известно, с 18 июля РФ в одностороннем порядке расторгла зерновое соглашение. В ЕС осудили действия Кремля, в ООН и Турции пообещали "не останавливать усилий", а Украина рассчитывает на работу "зернового коридора" и без России.

Как сообщал OBOZREVATEL, Военно-морские силы Украины объявили временные коридоры для торговых судов, которые следуют в и из черноморских портов Украины. На протяжении всех этих маршрутов сохраняется военная угроза и минная опасность со стороны РФ, предупредили военные.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!