Украина объявила временные коридоры для торговых судов в Черном море: что известно

Военно-морские силы (ВМС) Украины объявили временные коридоры для торговых судов, которые следует в и из черноморских портов Украины. На протяжении всех этих маршрутов сохраняется военная угроза и минная опасность со стороны РФ, предупредили военные.

Видео дня

Маршруты будут в первую очередь использоваться для возможности выхода гражданских судов, находящихся в украинских портах Черноморск, Одесса и "Пивденный" еще с начала полномасштабного вторжения России, сообщили в ВМС ЗСУ. Публично детальная информация о маршрутах не раскрывается.

К проходу по морским коридорам будут допускаться только те суда, владельцы и капитаны которых официально подтвердят готовность к плаванию в текущих условиях. Военные угрозы со стороны РФ остаются высокими.

Информация о маршрутах ранее была передана в Международную морскую организацию (IMO). И Совет IMO признал право Украины на свободное торговое судоходство, гарантированное международным морским правом. Организация призвала Россию соблюдать международные конвенции и прекратить угрозы торговому судоходству в Черном море.

В ВМС напомнили, что последнее судно с украинской продовольствием вышло из порта Одесса 16 июля. "После выхода России из зерновой сделки агрессор атаковал портовую зерновую инфраструктуру с целью прекратить доступ украинского продовольствия на мировые рынки", – говорится в сообщении.

Ранее OBOZREVATEL также разбирался, к чему приведут украинские атаки на российские суда в Черном море. Украина взяла курс на уничтожение российских перевозок нефти и зерна, и потому ситуация меняется. К примеру, зерновые трейдеры, морские перевозчики и страховщики все больше опасаются работать с россиянами и резко повысили для них ставки фрахта.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!