"Никто не имеет права разрушать продовольственную безопасность": Зеленский заявил, что зерновое соглашение может работать и без России

Шантаж со стороны России, которая ставит под угрозу продовольственную безопасность многих стран, не может быть разрешен. Президент Владимир Зеленский направил официальные письма главе Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и генсеку ООН Антониу Гутерришу с предложением продолжить работу Черноморской зерновой инициативы или ее аналога в трехстороннем формате.

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Об этом украинский лидер сообщил в вечернем обращении к народу 17 июля. Видео опубликовал YouTube-канал Офиса президента (чтобы посмотреть ролик, доскрольте страницу до конца).

"Украина, ООН и Турция совместно могут обеспечить работу продовольственного коридора и инспектирование судов", – отметил гарант.

Он сообщил, что позиция Украины четкая: никто не имеет права разрушать продовольственную безопасность любого народа.

"Если кучка людей где-то там в Кремле считает, что они якобы имеют право решать, будет ли еда на столах в разных государствах – Египте или в Судане, в Йемене или в Бангладеш, в Китае, в Индии, в Турции, в Индонезии, – то мир имеет возможность показать, что шантаж не разрешен никому", – подчеркнул президент.

По его словам, зерновое соглашение может и должно работать и дальше – "если без России, то без России".

"Соглашение по экспорту зерна – это соглашение с Турцией и ООН – остается в силе. Единственное, что сейчас нужно, это его аккуратное выполнение и решительное давление мира на государство-террориста", – сказал Зеленский.

Также он рассказал, что 17 июля провел селекторное совещание. "Обстоятельные доклады. Фронт, безопасность, поставка снарядов. Командующие, руководитель СБУ, руководители разведки – ГУР и внешней разведки. Министр внутренних дел, Минобороны. Подробно и ежедневно делаем все, чтобы наши воины имели все необходимое для активных действий", – заявил гарант.

Он поблагодарил каждого украинского спасателя, полицейского, волонтера, врача, которые спасают людей после российских обстрелов.

"Сегодняшние удары террористов по Сумщине, по Харьковщине, по Донбассу, по Херсонщине, по Запорожью точно не останутся без ответа от наших воинов", – отметил лидер страны.

Также он отдельно поблагодарил Швецию, утвердившую стратегию помощи Украине до 27-го года.

"Это очень важно – сигналы долгосрочной поддержки. Поддержки жизни, восстановления жизни, поддержки того, что российский террор однозначно проиграет. Господин премьер-министр Кристерссон, все правительство Швеции, каждый и каждая в Швеции – я благодарю вас очень!" – сказал президент Украины.

Как писал OBOZREVATEL:

– Ранее Зеленский заявил, что Украина предлагает запустить зерновую сделку вообще без участия России.

– Экс-председатель совета Независимой ассоциации банков Украины, эксперт в сфере финансов Елена Коробкова объясняла, что в случае полного прекращения действия зернового коридора в июле украинцам не стоит ожидать мгновенной девальвации гривни, однако Нацбанку придется увеличить продажу иностранной валюты.

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