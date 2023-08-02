Путин собирается с визитом в Турцию: появились детали разговора с Эрдоганом

Российский президент Владимир Путин намерен прибыть с рабочим визитом в Анкару, чтобы провести встречу со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом. Ключевой темой их беседы станет зерновая сделка и перспективы черноморского коридора.

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Об этом сообщили в канцелярии Эрдогана. Стоит отметить, что дату визита кремлевского фюрера в Турцию предварительно не огласили.

Президент Турции накануне разговаривал с Путиным по телефону и призвал не накалять обстановку в Черном море. Разрыв зерновых соглашений, на который пошла Москва, не принесет пользы ни одной из сторон, увещевал собеседника Эрдоган.

"Также президент Эрдоган указал, что подобное нарушение повлечет страдания и серьезный продовольственный кризис в странах с низким достатком", – передают в пресс-службе Эрдогана. Видимо, Путин едет, чтобы получить доказательства его слов лично.

Как сообщал OBOZREVATEL, Минобороны РФ пригрозило, что с 20 июля все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут считать такими, что перевозят военные грузы. Таким образом, Россия будет считать их "законной военной целью".

Тогда президент Зеленский подчеркнул, что российский террор затрагивает не только украинцев, но и абсолютно всех в мире. Об этом свидетельствуют действия РФ – под ударом ракет в Одесской области оказались порты, где хранились тысячи тонн продовольствия, которые должны были поехать потребителям в Китае.

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