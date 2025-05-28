Германия продолжит поддержку Украины: Зеленский в Берлине встретился с президентом Штайнмайером. Фото и видео

Во время рабочего визита в Германию президент Украины Владимир Зеленский встретился с федеральным президентом этой республики Франком-Вальтером Штайнмайером. Украинский лидер поблагодарил коллегу за "европейское лидерство в предоставлении Украине военной помощи".

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В частности, Зеленский поблагодарил за передачу систем противовоздушной обороны. В свою очередь президент Германии заверил в том, что ФРГ продолжит поддержку Украины в борьбе против российской агрессии.

Отдельно украинский лидер отметил важность патроната федерального президента Германии над Черниговщиной. Напомним, что земля Мекленбург-Передняя Померания помогает обустраивать укрытия в четырех громадах этого региона.

Также лидеры государств обсудили расширение сети украинско-немецких муниципальных партнерств, благодаря которым реализуются проекты по восстановлению, а украинские общины получают непосредственную поддержку там, где она больше всего нужна.

"Благодарен за все проявления помощи. Ценим готовность Германии и в дальнейшем поддерживать наш народ", – отметил украинский президент.

Как сообщал OBOZ.UA, когда современная Россия называет войну против Украины "продолжением борьбы с фашизмом", она создает и распространяет "историческую ложь". Довольно обидно сегодня наблюдать, как "бывшие освободители Освенцима стали новыми агрессорами", заявил Франк-Вальтер Штайнмайер по поводу 80-й годовщины победы над нацизмом.

28 мая Зеленский прибыл с визитом в Германию, где также встретился с канцлером ФРГ и представителями немецкого бизнеса. Ключевыми темами для переговоров были военная поддержка Германией Украины и усилия по достижению прекращения огня.

Германия рассматривает предоставление военной помощи Украине, но больше не разглашает деталей относительно конкретных пакетов вооружений, как это было раньше. Однако за кулисами в новом федеральном правительстве активно прорабатывают варианты поддержки украинской оборонной промышленности, в частности в сфере производства дальнобойного оружия.

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