Зеленский прибыл с визитом в Германию. Видео

Президент Владимир Зеленский в среду, 28 мая, прибыл с официальным визитом в столицу Германии Берлин. Здесь у него запланирована встреча с канцлером Фридрихом Мерцем.

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Об этом сообщает Bild. Ожидается, что во время встречи политики будут обсуждать поддержку Украины и усилия по прекращению огня.

"Президент Украины Владимир Зеленский приземлился в военной зоне аэропорта Берлин-Шенефельд. Сегодня он встретится с канцлером Фридрихом Мерцем для срочных переговоров. Позже он также будет гостем федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера", – говорится в сообщении Bild.

Кадры с первыми минутами пребывания Зеленского в Германии опубликовало "Суспільне".

Ранее в среду представитель федерального правительства Штефан Корнелиус официально подтвердил визит Зеленского в Берлин.

Он рассказал, что Мерц в среду примет Зеленского с воинскими почестями в Ведомстве федерального канцлера.

Визит должен быть сосредоточен на поддержке Германией Украины и усилиях по достижению прекращения огня.

После обсуждений Зеленский и Мерц должны провести совместную пресс-конференцию, запланированную на 13:30.

Во второй половине дня президент Украины встретится с федеральным президентомФранком-Вальтером Штайнмайером для переговоров во дворце Бельвю, сказал спикер.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне Фридрих Мерц рассказал, что решение о снятии ограничений на удары западным оружием вглубь России действительно было принято еще несколько месяцев назад. По словам канцлера, Украина защищается от агрессии и имеет полное право использовать все имеющиеся средства для ударов по целям на территории агрессора.

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