'Россия распространяет историческую ложь, а США ломают ценности': Штайнмайер сделал громкое заявление относительно войны в Украине

Когда современная Россия называет войну против Украины "продолжением борьбы с фашизмом", она создает и распространяет "историческую ложь". Довольно обидно сегодня наблюдать, как "бывшие освободители Освенцима стали новыми агрессорами".

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Именно такими словами федеральный президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер предостерег мир от "исторической амнезии" во время своего выступления в Бундестаге по поводу 80-й годовщины победы над нацизмом. Он также упрекнул руководство США за его позицию относительно войны в Украине.

"Агрессивная война Путина, его кампания против свободной, демократической страны не имеет ничего общего с борьбой против нацистской тирании во Второй мировой войне. Но то, что Соединенные Штаты, которые играли решающую роль в формировании этого порядка, а теперь от него отворачиваются и ломают ценности, - это вообще шок совершенно нового масштаба", – сказал Франк-Вальтер Штайнмайер.

В своей речи, которая довольно часто сопровождалась аплодисментами, президент ФРГ подчеркнул роль стран-союзников в победе над нацизмом.

"Даже сегодня, 80 лет спустя, мы глубоко благодарны солдатам союзников и европейским движениям сопротивления, которые всеми силами и многими, многими жертвами победили нацистский режим. Мы этого не забудем. Американцы, британцы, французы и многие другие сражались в этой битве, неся огромные жертвы", – сказал Штайнмайер.

Он также напомнил о "русских, украинцах, белорусах – всех, кто принимал участие в освобождении Германии от национал-социалистической тирании".

"По меньшей мере 13 миллионов этих солдат и вдвое больше мирных жителей погибли. Мы не забудем этого всего", – отметил он.

В связи с войной в Украине Штайнмайер также подчеркнул, что "Германия должна бороться за мир там, где он был потерян".

"Мы знаем, к чему ведет война. Мы справедливо боимся ее. Однако мы должны стать военно сильнее – не для того, чтобы вести войну, а чтобы предотвратить войну. Обязанность Германии – вместе с европейскими партнерами сделать все возможное, чтобы остановить захват земель Путиным", – подчеркнул президент ФРГ.

На мероприятие в пленарном зале Бундестага были приглашены практически все дипломаты-представители других стран в Германии. Практически, но не все – послов России и Беларуси на мероприятие не пригласили. Как уточнил Штайнмайер, обращаясь к дипломатам, представителей РФ и РФ "не пригласили из-за российской агрессии в Украине, хотя именно Советский Союз имел наибольшее количество жертв во Второй мировой войне".

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский также сравнил действия войск российских оккупантов с действиями нацистского режима во времена Второй мировой войны. Это он сделал в интервью влиятельному американскому политологу Бену Шапиро.

В частности, Зеленский сказал, что "смешно слышать об этом от Путина - любые разговоры о нацизме, потому что своими действиями он уже приблизился к результатам нацистского режима".

Одна из главных проблем с российским диктатором – его неспособность признать тот простой факт, что он живет в иллюзорном мире, который сам себе придумал, сам на него обиделся и сам же теперь пытается его победить. Отсюда, в частности, вытекают совершенно абсурдные обвинения в отношении Украины. Одно из них, которое российская пропаганда нет-нет да и вспомнит, – приход к власти нацистов и, соответственно, необходимость денацификации Украины для дальнейшего мира.

Почему упреки России относительно нацистов в Украине являются абсурдом, читайте здесь.

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