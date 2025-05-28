'Украине нужна новая дальнобойность': Зеленский объяснил, до каких пор Россия будет избегать дипломатии

Поскольку российский диктатор Владимир Путин считает, что имеет успех на поле боя и рассчитывает проводить наступление, реальных переговоров с РФ и, соответственно, прекращения огня в Украине не будет. Даже заявляя о готовности к встрече, Россия будет "избегать дипломатии".

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Таким образом, принудить страну-агрессора к переговорам можно только с позиции силы. Именно для этого Украине нужно новое дальнобойное оружие, заявил президент Украины Владимир Зеленский в Берлине, после встречи с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцом.

"Пока Путин будет надеяться на свои наступления, удары, штурмы, он будет избегать реальной дипломатии. Именно поэтому нам нужно дальнейшее оборонное взаимодействие всех в Европе и Европы с Соединенными Штатами Америки", – подчеркнул украинский лидер.

Как известно, Украине только в 2024 году партнеры разрешили наносить удары глубоко в тыл врага – причем с массой ограничений и запретов. Но чем наносить такие удары? Достаточно дальнобойные ракеты Storm Shadow предоставила только Великобритания. Поэтому Украине нужна поддержка оружием и новая дальнобойность, заявил Владимир Зеленский.

"Именно поэтому нам нужна достаточная дальнобойность. Именно поэтому надо быть уверенными в финансировании нашей армии и устойчивости Украины. Именно для этого надо использовать российские замороженные активы. Германия может в этом нам помочь", – считает президент Украины.

"Наша военная поддержка будет продолжена и расширена для того, чтобы Украина и сейчас, и в будущем могла защитить себя от российской агрессии", – в свою очередь отметил Фридрих Мерц.

Как добавил Зеленский, "что касается дальнобойного оружия, которое производит Германия, другие страны, безусловно, нам это нужно".

О какой конкретно "дальнобойности" говорили стороны, во время брифинга Зеленского и Мерца ни разу не было сказано. Очевидно, имеются в виду ракеты Taurus, которые Украина хочет получить уже давно, и которые Мерц ранее обещал предоставить нашим защитникам.

Как сообщал OBOZ.UA, 28 мая Зеленский прибыл с визитом в Германию. Кроме Мерца, украинский лидер также встретился с президентом страны Франком-Вальтером Штайнмайером и представителями немецкого бизнеса. Ключевыми темами для переговоров определены поддержка Германией Украины и усилия по достижению прекращения огня.

Германия рассматривает предоставление военной помощи Украине, но больше не разглашает детали относительно конкретных пакетов вооружений, как это было раньше. Однако за кулисами в новом федеральном правительстве активно прорабатываются варианты поддержки украинской оборонной промышленности, в частности в сфере производства дальнобойного оружия.

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