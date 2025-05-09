'Германия и ЕС готовы присоединиться': Мерц призвал Трампа увеличить давление на Россию, чтобы принудить ее к мирным переговорам

Новоназначенный канцлер Германии Фридрих Мерц обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом усилить давление на Россию, чтобы принудить ее к мирным переговорам. По его словам, Берлин готов оказывать такое давление вместе с Европейским Союзом и в координации с Соединенными Штатами.

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Соответствующее заявление Мерц сделал в пятницу, 9 мая, во время совместной с президентом Европейского совета Антониу Коштой пресс-конференции в Брюсселе. Журналисты спросили его о содержании телефонного разговора, который Мерц провел с Трампом накануне.

Канцлер в ответ сказал, что лидеру США, который призвал к 30-дневному прекращению огня в Украине, было бы целесообразно увеличить давление на Москву, чтобы принудить ее к началу настоящих мирных переговоров.

"Когда речь идет о количестве солдат, потерянных с обеих сторон, – президент Трамп хорошо знаком с этим. Он знает о человеческой цене, которая платится, и о жертвах в вооруженных силах и вне их. Я считаю, что ему надо увеличить давление на Россию, чтобы мы могли перейти к фазе, где могут быть серьезные переговоры", – сказал Мерц.

Он добавил, что страны Европейского Союза подготовили проект совместного коммюнике относительно ситуации в Украине с предложением о 30-дневном прекращении огня.

По словам канцлера ФРГ, Берлин вместе с ЕС и в координации с США готов увеличивать давление на РФ, чтобы заставить ее согласиться на перемирие.

Мерц отметил, что Германия и европейские союзники будут тесно сотрудничать, чтобы в дальнейшем поддерживать Украину, "чтобы она могла эффективно обороняться".

"Мы призвали Россию прямо сейчас стать на путь к длительному миру. Если этого не случится, мы не будем колебаться относительно усиления давления и санкций вместе с европейскими партнерами и США", – сказал он.

По словам канцлера, ЕС должен не только сделать больше для Украины, но также "развивать и организовать" собственные оборонные возможности.

Мерц рассказал, что обсудил с Антониу Коштой способы содействия завершению войны в Украине.

"Я могу лишь продолжать говорить то, что подчеркивал всегда в течение трех с половиной лет как лидер немецкой оппозиции: я твердо поддерживаю Украину, и мы будем делать все возможное, чтобы завершить эту войну так быстро, как это возможно", – заявил Мерц.

В то же время это, добавил он, может быть сделано только вместе с Украиной. Украина должна быть приобщена, "и мы должны быть очень четкими в том, на чьей мы стороне – и это сторона Украины".

"Я рад видеть, что это разделяют везде в ЕС, вероятно, за одним-двумя исключениями", – сказал канцлер.

Мерц также рассказал, что в телефонном разговоре Трамп проинформировал его о своем плане по 30-дневному перемирию.

"Я выразил свою поддержку. Я и правительство Германии убеждены, что прекращение огня является правильным путем. Россия также должна согласиться на более длительное прекращение огня, которое создаст условия, необходимые для реального мирного плана", – сказал канцлер.

По его словам, Берлин находимся в тесном контакте с Францией, Великобританией, Польшей и другими европейскими партнерами по этому вопросу.

Как сообщал OBOZ.UA, 7 мая Мерц заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может на него рассчитывать, имея в виду передачу дальнобойных ракет Taurus. После своего назначения 6 мая новый канцлер начал свое первое зарубежное турне, а также анонсировал визит в Киев.

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