Трамп заверил Мерца, что поддерживает усилия Европы для установления мира в Украине: детали разговора

Новоизбранный канцлер Германии Фридрих Мерц в четверг, 8 мая, провел телефонный разговор с американским президентом Дональдом Трампом. Одной из тем разговора политиков стали шаги, которые предпринимают США и Европа для установления в Украине мира.

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Оба лидера согласились, что Россия должна без каких-либо условий согласится на прекращения огня, чтобы далее можно было вести переговоры о мире. О деталях разговора Трампа и Мерца рассказали на официальном сайте федерального правительства Германии.

Отмечается, что политики договорились "тесно сотрудничать для прекращения войны в Украине".

"Канцлер разделяет призыв президента к скорейшему прекращению убийств на Украине. Теперь Россия должна согласиться на прекращение огня, чтобы создать пространство для переговоров. Трамп заявил, что он решительно поддержит усилия Германии совместно с Францией, Великобританией, Польшей и другими европейскими партнерами по достижению прочного мира", – говорится в сообщении.

Также они разговаривали о партнерстве между странами и торговых спорах, рассказали в пресс-службе.

Трамп поздравил канцлера Германии с недавней инаугурацией.

Мерц со своей стороны "заверил американского президента, что через 80 лет после окончания Второй мировой войны США остаются незаменимым другом и партнером Германии".

Напомним, что также 8 мая Трамп провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Они говорили про соглашение о полезных ископаемых, а также о ситуации на поле боя.

Зеленский подтвердил, что Украина готова к переговорам о завершении войны в любом формате, но для этого Россия должна пойти на прекращения огня. Трамп со своей стороны подтвердил, что хочет завершения этой войны, готов помогать и поддерживает необходимость прекращения огня.

Как сообщал OBOZ.UA, Дональд Трамп призвал Россию и Украину к безоговорочному прекращению огня на 30 дней. Оно должно быть направлено на достижение мирного соглашения. Если прекращение огня не будет соблюдено, США введут новые санкции.

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