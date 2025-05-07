Мерц о Taurus: Зеленский знает, что может на меня положиться

Лидер Христианско-демократического союза (ХДС) и новоизбранный канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может на него рассчитывать. Немецкий политик имел в виду поставку Украине дальнобойных ракет Taurus.

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Об этом глава ХДС заявил в эфире немецкого телеканала ZDF. Там журналистка спросила, может ли президент Украины рассчитывать на то, что канцлер Мерц поставит ему крылатые ракеты "Таурус".

"Президент Зеленский знает, что он может полагаться на меня и на ФРГ", – коротко ответил Мерц.

Также в соцсети Х новоизбранный канцлер Германии поблагодарил Зеленского за поздравления по случаю его избрания на должность и заверил, что ФРГ решительно поддерживает Киев.

"Искренне благодарим. Мы твердо стоим рядом с Украиной! Эта поддержка важна для нашей свободы, безопасности и стабильности в Европе. В ожидании хорошего сотрудничества!" – говорится в сообщении.

Напомним, лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц, 6 мая, со второй попытки был назначен новым канцлером Германии. За него проголосовали 325 депутатов Бундестага из необходимых 316.

Фридрих Мерц прокомментировал свое назначение в соцсети X.

"Я принимаю избрание канцлером ФРГ с благодарностью и уважением к возложенной на него задаче. Я подхожу к своей работе смело и уверенно, потому что мы сильная страна – и наша страна может сделать больше!" – написал он.

Как сообщал OBOZ.UA, Фридрих Мерц заявил, что был бы готов передать Силам обороны Украины немецкие дальнобойные ракеты Taurus, но только при условии, что соответствующее решение поддержат лидеры ЕС. Он отметил, что придерживался такой позиции и ранее.

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