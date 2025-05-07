Мерц уже отправился в первое зарубежное турне: с кем встретится

Новый канцлер Германии Фридрих Мерц начал свое первое зарубежное турне. В перечне - ключевые европейские столицы.

Видео дня

Кроме этого, канцлер Германии уже анонсировал визит в Киев, который должен состояться в ближайшие недели. Об этом сообщают СМИ.

Первым пунктом поездки Мерца стал Париж, где он проведет переговоры с французским президентом Эммануэлем Макроном в Елисейском дворце.

После этого он отправится в Варшаву, где встретится с премьер-министром Польши Дональдом Туском. 9 мая канцлер Германии посетит Брюссель, где у него запланированы встречи с руководством Европейского Союза, в частности с президентами Евросовета Антониу Коштой и Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, а также с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Также в планах Мерца посетить Лондон, а незадолго до саммита G7 в Канаде, который состоится в середине июня, канцлер планирует поехать в Вашингтон для встречи с президентом США Дональдом Трампом. 16 мая он примет участие во встрече Европейского политического сообщества в Тиране.

Отдельно анонсирован и визит в Киев. Мерц уже заявлял, что посетит Украину в первые недели своего канцлерства. Ожидалось, что этот визит будет совместным с Макроном, Туском и премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Хотя изначально визит должен был состояться 9 мая, в связи с другими мероприятиями для этих политиков, он перенесен, но ожидается, что поездка в Киев состоится в ближайшее время.

Напомним, президент Владимир Зеленский поздравил Фридриха Мерца с избранием федеральным канцлером Германии. Украинский лидер убежден, что при канцлерстве Мерца Германия станет еще сильнее и все увидят еще больше немецкого лидерства в Европе и НАТО.

Как сообщал OBOZ.UA, мэр Киева Виталий Кличко поздравил Фридриха Мерца с избранием федеральным канцлером Германии. Городской голова столицы Украины выразил надежду на поддержку новым канцлером ФРГ интеграции Украины в ЕС и НАТО.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!