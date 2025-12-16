Франция требует для Украины надежных гарантий безопасности накануне дискуссий по территориальным вопросам в пользу Москвы. В частности, речь идет о требованиях США полностью отдать России Донбасс, чтобы положить конец войне.

Об этом 16 декабря заявила команда французского лидера Эммануэля Макрона, передает Радио Свобода. Там также отметили значительные успехи по гарантиям для Киева.

"Мы хотим предоставить надежные гарантии безопасности, прежде чем начинать любые обсуждения по территории. Мы достигли прогресса в вопросе гарантий... благодаря разъяснению формы поддержки США", – пояснил советник Макрона.

Заявление прозвучало после переговоров президента Украины Владимира Зеленского с представителями США и европейских государств в Берлине, которые были сосредоточены на поиске договоренностей о прекращении полномасштабной войны, которая длится с 2022 года.

Переговоры в Германии

Стоит отметить, что мирные переговоры в Берлине 14 декабря продолжались более пяти часов. Второй раунд, состоявшийся 15 декабря, длился около двух часов.

Президент США Трамп положительно оценил результаты переговоров между американской и украинской делегациями. По итогам встреч стороны урегулировали большинство вопросов, однако темы территорий и суверенитета Украины остаются открытыми.

Американский лидер также заявил, что сейчас стороны как никогда близки к мирному соглашению. Тем временем Америка и Европа работают над гарантиями безопасности для Киева, чтобы война не вспыхнула снова.

Как сообщал OBOZ.UA, секретарь СНБО Рустем Умеров назвал эти встречи конструктивными и продуктивными. Он призвал "не поддаваться на слухи и провокации": мол, американская команда "работает чрезвычайно конструктивно, чтобы помочь Украине найти путь к долгосрочному мирному соглашению".

