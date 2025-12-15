"Не поддавайтесь на слухи и провокации": Умеров рассказал о ходе переговоров с представителями Трампа

В течение последних двух дней украинско-американские переговоры в Берлине были конструктивными и продуктивными. Во время встречи украинских делегатов со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером был достигнут реальный прогресс.

Об этом сообщил секретарь СНБО Рустем Умеров. Он выразил надежду, что до конца дня "мы достигнем соглашения, которое приблизит нас к миру".

"Сейчас в СМИ много шума и анонимных спекуляций. Пожалуйста, не поддавайтесь на слухи и провокации. Американская команда во главе со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером работает чрезвычайно конструктивно, чтобы помочь Украине найти путь к долгосрочному мирному соглашению. Украинская команда очень благодарна президенту Трампу и его команде за все усилия, которые они прилагают", – написал он в Twitter.

В то же время пресс-служба чиновника отметила, что никакого соглашения до конца дня не ожидается. Имелось в виду, что до конца дня переговорная группа надеется согласовать украинские позиции.

Что предшествовало

Напомним, 15 декабря, президент Украины Владимир Зеленский возобновил переговоры с посланцами президента США Дональда Трампа в Берлине, где обсудили разработку над тремя основными документами: рамочный план из 20 пунктов, одним из которых являются гарантии безопасности для Киева, а третий пункт посвящен восстановлению Украины.

Украинский президент подчеркнул, что главными для него являются справедливость документа и защита Украины от новых агрессий России. Он заявил, что диалог будет продолжаться в ближайшее время с различными международными партнерами.

Как сообщал OBOZ.UA, американские чиновники утверждают, что администрация Трампа готова предоставить Украине гарантии на основании статьи 5 НАТО. Более того, эти гарантии одобрят в Конгрессе, и они будут иметь обязательную юридическую силу.

