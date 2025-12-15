"Похоже, все идет хорошо": Трамп заявил, что стороны сейчас ближе к мирному соглашению, чем когда-либо прежде

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп положительно оценил переговоры с украинцами и европейцами насчет завершения российско-украинской войны. По его словам, сейчас стороны как никогда близки к мирному соглашению.

Соответствующее заявление для СМИ в Белом доме Трамп сделал в понедельник, 15 декабря. Он сообщил, что американская сторона имела "хороший разговор с европейскими лидерами о войне в Украине".

"Похоже, все идет хорошо, но мы говорим об этом уже долгое время", – отметил президент США.

Трамп также упомянул о многочисленных разговорах его представителей с российским диктатором Владимиром Путиным.

"Я думаю, что сейчас мы ближе (к соглашению – Ред.), чем когда-либо, и мы посмотрим, что мы можем сделать. Мы хотим спасти много жизней", – заявил он.

Президент США заявил, что Украина уже потеряла много территорий. Тем временем Америка и Европа работают над гарантиями безопасности для Киева, чтобы война не вспыхнула снова.

"Мы имеем мощную поддержку от европейских лидеров. Они тоже хотят это завершить, и сейчас Россия хочет этого. Проблема в том, что они хотят завершить, а потом вдруг передумают. И Украина захочет это прекратить, а потом вдруг не захочет. Поэтому должны держать их на одной странице, но думаю, это продвигается", – сказал Трамп.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп положительно оценил результаты переговоров между американской и украинской делегациями, которые состоялись в Берлине в течение последних двух дней. По итогам встреч стороны урегулировали большинство вопросов, однако темы территорий и суверенитета Украины остаются открытыми.

Сейчас полной договоренности пока нет, урегулировано примерно 90 процентов вопросов, но некоторые темы требуют дальнейших обсуждений. Они, как ожидается, состоятся уже на этой неделе в Майами.

