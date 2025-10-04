УкраїнськаУКР
Фон дер Ляйен назвала варварством российские удары по поезду Шостка – Киев

Мария Дрофич
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен осудила обстрел пассажирского поезда Шостка-Киев и подчеркнула, что поддержка Украины будет оставаться непоколебимой. Она призвала международных партнеров к совместным действиям для достижения справедливого мира.

Об этом говорится в заметке Урсулы фон дер Ляйен в соцсети Х. Она отметила, что ЕС и в дальнейшем будет поддерживать Украину, а также работать вместе с глобальными партнерами, чтобы усилить давление на Россию.

Европейский Союз, по словам Урсулы фон дер Ляйен, поддерживает Украину,"поскольку ее народ снова страдает от рук российского варварства". Она подчеркнула, что"шокирующие сцены, происходящие на железнодорожной станции Шостка, демонстрируют безрассудную и постоянную готовность России атаковать гражданское население".

Глава Еврокомиссии также подчеркнула, что международное сообщество не имеет права оставаться в стороне.

"ЕС и его глобальные партнеры должны продолжать усиливать давление на Россию, пока она наконец не согласится на справедливый и длительный мир", – заявила фон дер Ляйен.

Что предшествовало

Днем 4 октября российская террористическая армия прицельно ударила по железнодорожному вокзалу в Шосткинской общине Сумской области. В результате теракта был поврежден пассажирский поезд сообщением Шостка – Киев.

По предварительным данным, пострадало около 30 человек.

По данным областной администрации, российские войска намеренно нанесли удар по гражданской инфраструктуре в Шостке – под обстрел попал пассажирский поезд. На месте происшествия работали спасатели и экстренные службы.

После атаки загорелся вагон, ранения получили по меньшей мере 30 человек.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что оккупанты сознательно били по гражданским и что "такой террор мир не имеет права игнорировать".

В "Укрзализныце" уточнили, что были поражены два поезда – пригородный Терещенская – Новгород-Северский и Шостка – Киев, а атака направлена на срыв сообщения с прифронтовыми общинами.

Ранее стало известно, что после ночных российских обстрелов 4 октября Чернигов и область частично обесточены. Без света остались десятки тысяч людей. Энергетики делают все возможное для восстановления электроснабжения, однако в регионе вынужденно введены графики отключений света.

