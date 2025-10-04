Десятки тысяч людей без света: на Черниговщине объявили новые графики после ночных ударов РФ

После ночных российских обстрелов 4 октября Чернигов и область частично обесточены. Без света остались десятки тысяч людей.

Энергетики делают все возможное для восстановления электроснабжения, однако в регионе вынужденно введены графики отключений света. Об этом сообщили в "Черниговоблэнерго".

Что известно

"Сегодня ночью рашисты совершили настоящий акт геноцида населения Черниговщины. Во время очередной дроновой атаки было повреждено сразу несколько важных объектов электроснабжения. Аварийные отключения коснулись около 50 тысяч потребителей", – говорится в сообщении.

В "Черниговоблэнерго" заверили, что энергетики уже проводят перезаживление потребителей, оставшихся без света.

Однако в регионе применен график почасового отключения электроснабжения.

"Сегодня его принцип предусматривает отключение три через три (три часа свет у очереди есть и три — нет). Делаем все возможное, чтобы дополнительных отключений, несмотря на ситуацию, не было. Более того — надеемся, что не в пиковые часы отключения будут даже облегчены", – отметили в "Черниговоблэнерго".

Энергетики обратились к украинцам с просьбой о помощи: людей призвали ограничить потребление энергии.

"Враг снова испытывает нас на прочность, и мы выстоим! Энергетики продолжают восстановление, вы же наберитесь терпения и позаботьтесь о своей безопасности. Отдельно просим быть экономными. Энергетики делают все, чтобы свет был в каждом доме, вы же можете им помочь, ограничив свое потребление. Тогда имеющейся электроэнергии точно хватит всем!" –– указано в сообщении.

Под ударами врага 4 октября оказался, в частности, Чернигов.

"Ночью враг нанес удар по объекту инфраструктуры в городе Чернигове. Сейчас спасатели ликвидируют последствия вражеского обстрела. Ситуация находится под контролем соответствующих служб", – отметили в ГСЧС Украины в 08:46 субботы.

Как сообщал OBOZ.UA, оккупанты ночью атаковали энергообъекты в Чернигове и области. Для террора мирного населениявраг применил дроны-камикадзе: взрывы раздавались около 3 часов ночи и после 6 утра.

В результате обстрела областного центра возник пожар, фиксируются перебои с током.

