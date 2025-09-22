Вотум недоверия для Урсулы фон дер Ляйен: кто и почему пытается устранить проукраинского президента Еврокомиссии и как это ударит по Украине и ЕС

Две политические группы – ультраправа "Патриоты за Европу" и "Левые" – подали отдельные вотумы недоверия относительно работы президента Европейской комиссии. Вопрос рассмотрят во время пленарного заседания 6-9 октября. Одновременное внесение двух вотумов недоверия является беспрецедентным явлением, что ознаменовало продолжение атаки на фон дер Ляйен. Ранее, в июле 2025 года, Европарламент уже проводил голосование по вотуму недоверия к Урсуле фон дер Ляйен. Он был инициирован ультраправыми, которые обвинили ее в непрозрачности во время пандемии, в нарушениях по вакцинации, в скрытых контактах с представителями компании Pfizer. Тогда большинство отвергло эту резолюцию.

Очередной удар по Урсуле фон дер Ляйен – это удар как по ЕС, так и по Украине. Именно под руководством Комиссии фон дер Ляйен, которая занимает открытую проукраинскую позицию, Евросоюз принимает политику помощи Украине – финансовую, гуманитарную, оборонную. Постоянное давление не добавляет президентке Еврокомиссии политической силы, а наоборот, забирает ее. Что будет с этими направлениями, если фон дер Ляйен потеряет власть, или же будет ослаблена из-за многочисленных вотумов недоверия, открытый вопрос.

О том, кто стоит за атакой против проукраинского президента Европарламента Урсулы фон дер Ляйен и какие последствия для Украины и ЕС будет иметь ее отставка – в материале OBOZ.UA.

Что происходит

В июле 2025 года Европарламент проголосовал по вотуму недоверия фон дер Ляйен. Мотивацией стали критика ее стиля руководства (чрезмерная централизация, непрозрачность, Pfizergate – скандал из-за общения с Pfizer во время пандемии). Тогда она выжила – 360 депутатов проголосовали против вотума, 175 – за, и 18 воздержались. Но та победа в голосовании воспринимается не как триумф, а как знак того, что ситуация нестабильна, доверие к ней повреждено, а оппоненты набирают силу и объединяются. Все это привело к тому, что атака продолжилась.

Как только истекло время, которое позволяет снова поднять вопрос вотума недоверия, 10 сентября, сразу две политические группы ЕП – ультраправые "Патриоты за Европу" и "Левые" – подали отдельные представления о вотуме недоверия в отношении президента Европейской комиссии. "Патриоты" обвиняют фон дер Ляйен в чрезмерной поддержке Украины, отсутствии прозрачности и подотчетности и раскритиковали торговое соглашение с США. Левые также критикуют торговую политику Комиссии, но больше подчеркивают то, что они называют бездействием исполнительной власти ЕС на фоне войны Израиля в Газе. Так или иначе, но Европарламент планирует второй раз за год голосовать за вотум недоверия Урсуле фон дер Ляйен.

Кто атакует и почему

Главным центром оппозиции к Урсуле фон дер Ляйен в нынешнем Европарламенте является новая фракция "Патриоты за Европу". Это политическое образование, которое возникло в 2024–2025 годах после европейских выборов и стало крупнейшей крайне правой группой в истории ЕП.

Фракцию создал премьер Венгрии Виктор Орбан вместе с австрийской FPÖ и чешским ANO (Андрей Бабиш). К ним присоединились другие правопопулистские и евроскептические силы: французское Национальное объединение Марин Ле Пен, итальянская Лига Маттео Сальвини, Vox из Испании, а также несколько меньших партий из Центральной Европы. По численности это теперь третья по величине фракция ЕП после Европейской народной партии (EPP) и социал-демократов.

Все партии группы с открыто пророссийскими и пропутинскими взглядами. Никто из них не поддерживал Украину в борьбе против России после начала войны в 2022 году. Представители этих политсил также чаще всего выступают против поставок оружия в Украину. Они выступают и за ограничение полномочий институтов ЕС и самого парламента в пользу национальных правительств, то есть фактически работают в направлении дестабилизации ЕС.

"Патриоты" выступают против идеи сильного Брюсселя. Для них фон дер Ляйен – символ бюрократического "супергосударственного" ЕС, который забирает у национальных правительств рычаги влияния. Они критикуют фон дер Ляйен за поддержку общей миграционной системы, квот и гуманитарного подхода. Также выступают против зеленого курса, который является одним из главных проектов фон дер Ляйен.

Многие в этой фракции скептичны или откровенно враждебны к поддержке Украины. Они открыто блокируют помощь и призывают к "миру через переговоры" (читай: замораживание войны на условиях Кремля). Ле Пен и Сальвини традиционно имели связи с Москвой и стремятся к "деэскалации", но на практике это означает ослабление санкций и уменьшение помощи Украине. Они обвиняют фон дер Ляйен в том, что санкции против РФ вредят ЕС больше, чем России.

Их стратегия проста – через бесконечное политическое давление: те же вотум недоверия, постоянно подрывать легитимность фон дер Ляйен. Через медийное давление активно формируют образ ее как "коррумпированной, непрозрачной, оторванной от людей" (Pfizergate, лоббизм).

Если "Патриоты Европы" будут усиливаться, то Украине будет сложнее получать единогласную поддержку в ключевых вопросах (санкции, финансовая помощь, оборонные пакеты). Они могут запускать нарративы о "мире" на условиях России, продвигать "реалистичный компромисс".

Их риторика влияет на общественное мнение: например, Ле Пен уже превратилась из "пророссийской маргиналки" в реальную претендентку на президентство во Франции. То есть главный фронт против фон дер Ляйен – это не просто персональный конфликт. Это битва двух моделей Европы: "федеративной, проукраинской, санкционной" — которую олицетворяет фон дер Ляйен, и "суверенистской, пророссийско-нейтральной, антиглобалистской" – которую олицетворяют Орбан и его союзники.

Кто еще, кроме ультраправых?

"Патриоты Европы" – главный, но не единственный центр оппозиции против фон дер Ляйен. На сегодня в Европарламенте против нее складывается парадоксальная "негативная коалиция": правые популисты, крайне левые, часть зеленых. Но каждый по разным причинам.

Левые и зеленый блок критикуют за недостаточно амбициозную "зеленую трансформацию", за поддержку крупных корпораций и близость к лоббистам, а также за военный крен – слишком сильный акцент на вооружение и сотрудничество с НАТО. Социалисты и часть либералов критикуют ее "президентский стиль", ведь она фактически принимала ключевые решения без достаточного согласования с парламентом (например, соглашения о вакцинах или вопрос санкций). Есть упреки в недостаточной прозрачности.

Фактически, против фон дер Ляйен сформировался редкий "союз крайностей": правые популисты и левые радикалы. Но редкий он был много лет назад. После того, как Кремль начал активную работу с любыми политическими силами ("ультра", правые, левые, не важно, чтобы против ЕС и Украины), их ситуативные союза по тому или иному вопросу, участились. Но их проблема в том, что они хоть и критикуют с разных сторон, но не способны выработать общую альтернативу. Поэтому ядовитая критика есть, а конструктивной замены – нет.

Урсула и Украина

Фигура Урсулы фон дер Ляйен для Украины действительно ключевая. На сегодня она без преувеличения есть одним из главных "защитников Украины" в ЕС. Фон дер Ляйен открыто, еще с февраля 2022 года, заняла жесткую позицию против агрессии РФ. Была первой среди лидеров ЕС, кто посетил Киев в апреле 2022 года, сразу после Бучи. Это был сильный политический сигнал: Еврокомиссия полностью на стороне Украины. Ее риторика последовательна: "Будущее Украины – в Европейском Союзе". Она лично лоббировала предоставление Украине статуса кандидата и поддержала начало переговоров о вступлении.

Финансовая поддержка – программа Ukraine Facility (2024–2027) на €50 млрд была представлена именно фон дер Ляйен и Комиссией. Она лично "продавала", а иногда и "продавливала", ее странам-членам и убеждала скептиков (Венгрию, Словакию, частично Нидерланды, даже Германию). Еврокомиссия под ее руководством также координирует финансовую помощь, гуманитарные пакеты, программы восстановления, чтобы Украина не обанкротилась в войне. Она часто выступает посредником, чтобы снимать блокирование помощи (например, в спорах с Орбаном).

Фон дер Ляйен – лицо санкционной политики против РФ: практически все санкционные пакеты ЕС против России были подготовлены и публично представлены Еврокомиссией. Она лично продвигает тему конфискации российских замороженных активов для восстановления Украины.

В целом, личный авторитет фон дер Ляйен в Берлине, Париже и Брюсселе позволял преодолевать сопротивление тех, кто склонялся к "усталости от Украины". Для украинского общества она – символ, что ЕС нас не предаст. На сегодня именно фон дер Ляйен – одна из немногих топ-европейских политических фигур, чье личное отношение к Украине и украинцам напрямую конвертируется в решение ЕС для Украины. Без преувеличения, ее голос и поддержка – не просто важны, а системообразующие.

Последствия для Украины, если позиции фон дер Ляйен пошатнутся

Если политическая нестабильность будет продолжаться или же Урсула фон дер Ляйен будет отправлена в отставку, то произойдет неотвратимое изменение приоритетов. Как следствие, может быть отсрочено некоторые решения или выделение средств. Новые торговые или финансовые договоренности могут быть пересмотрены или поставлены на паузу. Без ее политического давления бюрократия и внутренние расколы могут начать тормозить решения.

Отставка и даже ослабление власти президента Еврокомиссии может определенным образом изменить политику в отношении санкций, или их поддержка может стать более условной, если внутренние политические силы ЕС будут сконцентрированы на других вопросах.

Моральный удар: учитывая очень проукраинскую позицию фон дер Ляйен, Кремль сразу использует ее ослабление или проигрыш как доказательство, что "Европа устала от Украины". Возможности для манипуляций со стороны России. Агрессор может попытаться использовать внутреннее напряжение в ЕС, чтобы разделить союзников или влиять на внутреннюю политику через пропаганду.

Как отреагирует ЕС

Президент Комиссии – ключевая фигура в ЕС, которая руководит напрямую исполнительными функциями, законодательными приоритетами, внешней политикой. Ее отставка, или даже ослабление, повлечет серьезные последствия в координации евроструктур. ЕС будет выглядеть слабым, расколотым, особенно перед внешними вызовами: война в Украине, геополитическое соперничество уже не только с РФ и КНР, но и США, энергетический кризис. Ключевые инициативы: внешняя политика, зеленый курс, оборона, регулирование торговли, могут подвергнуться замедлению или блокированию из-за периода неопределенности. Так или иначе, но политика Еврокомиссии будет корректироваться. Чтобы укрепить свои несколько ослабленные позиции фон дер Ляйен, скорее всего, придется чем-то жертвовать в своей политике. Насколько кардинально и по каким направлениям – покажет голосование.

Вероятное развитие событий

Группы, которые обычно поддерживают фон дер Ляйен (среди них родная для нее, самая многочисленная в ЕП – Европейская народная партия), преимущественно отвергли вотум недоверия. Это дает ей базовое большинство. Кроме того, высокий порог принятия вотума (две трети) – ее "подушка безопасности" по крайней мере на короткий срок. К тому же, она уже делала определенные шаги, чтобы успокоить критику: пообещала экономические уступки, компромиссы, прозрачность.

Еще один важный плюс в пользу фон дер Ляйен – отсутствие альтернативы. На сегодня нет единой фигуры или мощного блока в ЕП, который бы мог объединиться и предложить конкурентный вариант на должность президента ЕК.

В общем, шансы сохранить власть – довольно высокие, по крайней мере в краткосрочной перспективе. Фон дер Ляйен уже прошла испытание вотумом, и пока никто не имеет достаточной координации или силы, чтобы ее действительно устранить. Однако, очередное голосование из-за вотума недоверия делает фон дер Ляйен "раненым" лидером – даже в случае победы. Авторитет снижается, уменьшена свобода действий, большая необходимость искать компромиссы. Все это может привести к тому, что определенные направления Еврокомиссии могут претерпеть изменения. В том числе и в отношении Украины.

Ультраправые превратили вотум недоверия в политический инструмент давления против фон дер Ляйен

Последние вотумы недоверия против руководителей Еврокомиссии были много лет назад. Это свидетельствует: сейчас ультраправые превратили вотум недоверия в политический инструмент давления против фон дер Ляйен и способ продемонстрировать собственную силу. Понятно, что большинства в Европарламенте им не хватает и, будем надеяться, будет не хватать и в дальнейшем. Но им важно показать избирателям, что они не сидят без дела. Это лишь подтверждает, что ультраправые, пророссийские силы постепенно наращивают влияние в ЕП – такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZ.UA высказал директор центра прикладных исследований Пента Александр Леонов.

По мнению Леонова, весьма показательно и то, что к ним все чаще присоединяются ультралевые. Это означает, что политический сезон в Европарламенте не стихает даже после выборов, когда, казалось бы, все уже определено. Так, предыдущий вотум провалился – и это закономерно, ведь большинство в парламенте принадлежит Европейской народной партии, которая и формировала эту Еврокомиссию.

"Даже если вотум когда-нибудь гипотетически пройдет, катастрофы не произойдет: старая Еврокомиссия будет исполнять обязанности до назначения нового состава. Но, да, это может затормозить важные процессы, например, программу отказа от российских энергоносителей до 2027 года, новые санкции, новые программы помощи Украине. Важно учитывать специфику европарламентских процедур: решения принимаются простым большинством тех, кто нажал кнопку. То есть не только "за", но и "против" имеет значение. Так или иначе, но пока я не вижу больших рисков для фон дер Ляйен, ведь ЕНП остается основной опорой Комиссии. Но тревожный сигнал в том, что к ультраправым присоединяются и те, кто ранее дистанцировался от таких инициатив. Если в начале голосовали только две ультраправые фракции, то теперь фронт шире. Это означает, что "спокойной жизни" Еврокомиссии не дадут", – считает Леонов.

Эксперт также выделяет несколько важных моментов. Во-первых, возможное влияние России. Кремль традиционно заинтересован не столько в том, чтобы кто-то победил, сколько в том, чтобы расшатать ситуацию и создать хаос. И вот именно вотумы недоверия — идеальный инструмент: они отнимают время и ресурсы, создают атмосферу неуверенности, и одновременно активно обсуждаются в медиа и среди избирателей. Во-вторых, сам факт такого сотрудничества ультраправых и ультралевых демонстрирует определенную новую динамику, которая может оказаться не кратковременной.

"Если брать фактор Украины, то принятые решения действуют автоматически, помощь не остановится. Кроме того, созданы коалиционные механизмы финансирования за пределами бюрократии ЕС – чтобы избегать блокировок со стороны Венгрии или Словакии. Но в перспективе, при формировании новых пакетов, проблемы могут возникнуть. В общем, нынешние вотумы недоверия – это скорее политическая демонстрация силы, чем реальная угроза Еврокомиссии. Но сигнал опасный: популистский фронт расширяется, а хаос в Европарламенте уже сегодня становится ресурсом и для Москвы, и для Вашингтона", – констатировал Александр Леонов.