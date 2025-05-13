Охрана Путина не планирует его визита в Турцию 15 мая: запланированы встречи в Кремле – росСМИ

Охрана диктатора Владимира Путина не планирует его визит в Турцию, а самолет для полета в Стамбул готовят для главы МИД РФ Сергея Лаврова и помощника Путина Юрия Ушакова. На день переговоров Украины и РФ, которых потребовал сам глава Кремля, у него запланирован ряд встреч в Москве.

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Об этом сообщает издание российского правозащитника Владимира Осечкина Gulagu.net. Источник журналистов, близкий к Федеральной службе охраны РФ, утром во вторник сообщил что "служба безопасности" Путина не планирует визит диктатора в Турцию.

В то же время к полету в Стамбул готовят борт летного отряда "Россия" для министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и помощника Путина Юрия Ушакова.

Источник также допустил, что в случае некой личной договоренности с президентом США Дональдом Трампом, что крайне маловероятно, решение о подготовке визита Путина может быть принято в любое время.

В настоящее время на 15 мая у Путина по графику запланированы встречи в Кремле.

Как сообщал OBOZ.UA, российские СМИ со ссылкой на источники в окружении Путина ранее 13 мая заявили, что диктатор не собирается ехать в Стамбул. Однако все может измениться "за несколько часов", что будет зависеть от президента США Дональда Трампа.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что от встречи с Путиным в Турции прежде всего ждет прекращения огня. По его словам, никто со стороны РФ не может обеспечить перемирие, кроме главы Кремля.

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