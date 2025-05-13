'Все может измениться за несколько часов': СМИ рассказали, готовятся ли в России к визиту Путина в Стамбул

Кремлевский диктатор Владимир Путин пока не планирует участвовать в переговорах с украинской делегацией в Стамбуле. Кремль не организует журналистский пул для этой поездки.

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Однако все может измениться очень быстро. Об этом сообщают росСМИ, ссылаясь на собственные источники.

Так, Путин пока не намерен отправляться в Турцию для личной встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Собеседники издания, близкие к президентскому пулу, отмечают, что хотя на данный момент подготовка поездки не ведется, "все может измениться за несколько часов". Это подтвердили и несколько других источников, которые заявили, что журналисты, сопровождающие Путина, еще не получили указаний относительно поездки. Они "сидят дома", ожидая дальнейших распоряжений.

Сотрудник госкомпании, который работает с Президентской администрацией, заявил что "никаких признаков" подготовки поездки Путина в Стамбул не наблюдается.

"В какой-то момент встреча Путина с [президентом Украины Владимиром] Зеленским состоится. Есть информация, что такой прямой контакт уже согласован с США. Но когда и в каких обстоятельствах это произойдет, пока ясности нет. Понятно только, что это будет не сейчас",- пояснил он.

Изменение ситуации может зависеть от позиции американского президента Дональда Трампа. Один из собеседников указал, что если Трамп решит приехать на переговоры в Стамбул, это может повлиять на решение Путина. Политологи отмечают, что для Путина очень важен фактор участия Трампа, и если он поедет, это может изменить планы Кремля.

Недавно Дональд Трамп заявил, что может приехать лично на переговоры между российской и украинской делегациями, но не стал давать обещаний сделать это.

Во вторник Трамп начал свою первую масштабную международную поездку в рамках второго президентского срока с визита в Саудовскую Аравию. На взлетной полосе его лично встречал наследный принц Мухаммед ибн Салман.

Напомним, накануне, 12 мая стало известно, что Трамп настаивает на встрече Зеленского и Путина в Стамбуле. Американский президент также не исключил своего присутствия на этой потенциальной встрече.

Кроме того, сообщалось, что, по мнению Трампа, Украина должна немедленно согласиться на переговоры с Путиным в Турции, чтобы определить, возможна ли сделка между двумя воюющими странами.

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