У Украины есть цель номер один: Зеленский назвал ожидания от возможной встречи с Путиным в Турции

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что от встречи с российским диктатором Владимиром Путиным прежде всего ждет прекращения огня. По словам главы государства, никто со стороны России не может обеспечить перемирие, кроме Путина.

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Такое заявление Зеленский сделал во время пресс-конференции во вторник, 13 мая. "Я рассматриваю в любом случае результат. Результат номер один – это безусловное прекращение огня", – сказал он.

Президент добавил, что безусловное прекращение огня "на сегодня, и согласно опыту всех этих дней, месяцев", не может обеспечить никто со стороны России, кроме Путина.

Зеленский также напомнил, что от РФ поступил сигнал о прямых переговорах.

Соединенные Штаты со своей стороны выступили за начало диалога между лидерами России и Украины.

Зеленский отметил, что сам он поддержал такую идею американцев, поскольку Украина поддерживает любые пути к окончанию войны.

По словам главы государства, если Путин выразит готовность к прекращению огня, то это "откроет путь к проговариванию всех других элементов окончания войны".

Тогда чиновники Украины и РФ смогут встречаться, поскольку получат политическую волю лидеров.

"Если он боится просто со мной так встретиться... Я считаю, что мы должны в любом диалоге идти к главному. Удовлетворения обе стороны от диалога не получат. Поэтому, значит, мы можем получить результат, что гораздо важнее любых эмоций", – сказал президент.

Зеленский пояснил, что под результатом понимает завершение войны, а первый шаг к нему – это прекращение огня.

"Давайте сделаем это. Я буду в Турции. Будет президент Эрдоган (президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. – Ред.). Все готовы к встрече с российским лидером. Тем более, что это его была инициатива", – добавил украинский лидер.

Как сообщал OBOZ.UA, спикер Кремля Дмитрий Песков во вторник заявил, что РФ "готовится к переговорам" с Украиной, однако не подтвердил участия Путина. Пресс-секретарь диктатора добавил, что Москва ничего больше "комментировать не собирается".

Накануне президент США Дональд Трамп назвал потенциальные переговоры Украины и РФ "очень важными" и допустил свое личное участие в них. Однако агентство Reuters со ссылкой на источники 13 мая сообщило, что от США в Стамбул поедут спецпосланники президента Кит Келлог и Стив Уиткофф.

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