Евгений Хмара официально приступил к исполнению обязанностей министра обороны — распоряжение

Кабинет министров Украины с 20 июля официально возложил временное исполнение обязанностей министра обороны Украины на Евгения Хмару. Президент Украины Владимир Зеленский освободил его 17 июля от временного исполнения обязанностей главы СБУ и с должности начальника Центра специальных операций "А" СБУ.

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Соответствующее распоряжение Кабинета министров №723 от 17 июля опубликовано на правительственном портале. До этого распоряжением №722 правительство назначило Хмару заместителем министра обороны.

Как сообщалось, 16 июля Верховная Рада проголосовала за новый состав правительства, но министры обороны и иностранных дел не были назначены. На эти должности президент не внес свои кандидатуры.

Однако в тот же день Зеленский объявил, что обязанности министра обороны он возложил на исполняющего обязанности главы Службы безопасности Украины Евгения Хмару. Глава государства добавил, что после завершения необходимых юридических процедур он планирует обратиться в Верховную Раду с представлением о его назначении на эту должность.

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