В сети распространяется информация об отставке главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, которая не имеет официального подтверждения. В Генеральном штабе отреагировали, опровергнув слухи. В военном ведомстве подчеркнули, что Сырский продолжает исполнять свои обязанности.

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Об этом сообщил Генеральный штаб ВС Украины. Также ведомство опровергло информацию о якобы отставке начальника Генштаба генерал-лейтенанта Андрея Гнатова.

Сырский и Гнатов остаются на своих должностях

В Генштабе заявили, что сообщения о якобы увольнении Главнокомандующего ВСУ генерала Александра Сырского не соответствуют действительности.

"Информация, появившаяся в информационном пространстве, в частности в соцсетях и некоторых СМИ, о якобы увольнении Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины генерала Александра Сирского с должности, не соответствует действительности", — говорится в сообщении.

В ведомстве также опровергли информацию о возможной отставке начальника Генерального штаба генерал-лейтенанта Андрея Гнатова.

По данным Генштаба, оба военных руководителя продолжают исполнять свои служебные обязанности.

Кроме того, в сообщении напомнили, что освобождение от этих должностей осуществляется исключительно на основании указа президента Украины.

Какие слухи распространялись

В социальных сетях и Telegram-каналах появились сообщения о якобы готовящихся кадровых изменениях в военном руководстве.

В частности, журналист Виталий Глагола, ссылаясь на собственные источники, заявил, что якобы сегодня, 20 июля, должны были официально объявить об увольнении Александра Сырского, а вместе с ним — начальника Генерального штаба Андрея Гнатова.

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