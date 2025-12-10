"Это подтверждает мою оценку": Мерц резко отреагировал на новую стратегию по нацбезопасности США и дал "совет" Вашингтону. Видео

Отдельные положения обновленной Стратегии национальной безопасности Соединенных Штатов Америки неприемлемы для Европы. Европейский Союз способен самостоятельно защищать собственную демократию.

Об этом во время общения с журналистами заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, передает Politico. По данным издания, Мерц считает, что значительная часть новой Стратегии национальной безопасности США является неприемлемой с европейской точки зрения. По его словам, некоторые ее элементы можно понять, однако другие представляют серьезную проблему для Европы и влияют на трансатлантические отношения.

"Я не вижу никакой необходимости, чтобы американцы сейчас стремились спасать демократию в Европе. Если ее нужно будет спасать, мы справимся сами", – заявил политик.

Мерц сказал, что документ лишь усилил его убеждение в необходимости большей независимости ЕС от США в сферах безопасности и обороны. По его словам, Вашингтону нужны партнеры. Одним из них может быть Европа или, по крайней мере, Германия.

"В своих разговорах с американцами я говорю: "Америка превыше всего" – это хорошо, но только Америка не может быть в ваших интересах. Вам также нужны партнеры в мире. Одним из этих партнеров может быть Европа. А если вы не можете сплотиться с Европой, то по крайней мере сделайте Германию своим партнером", – отметил Мерц.

Канцлер Германии также добавил, что Трамп принял приглашение посетить страну в следующем году.

О чем говорится в Стратегии

5 декабря администрация Дональда Трампа обнародовала новую Стратегию национальной безопасности США, в которой одним из ключевых интересов определены переговоры о скорейшем прекращении боевых действий в Украине и снижение риска конфронтации России с европейскими государствами.

Как отмечает POLITICO, Стратегия является редким официальным изложением внешнеполитических позиций Трампа. Во вступлении американский президент назвал ее "дорожной картой" для сохранения американского лидерства.

Авторы стратегии обвиняют европейских чиновников в "политической цензуре" и негативном отношении к правым партиям. Также в документе утверждается, что масштабная миграция может изменить европейскую идентичность и повлиять на единство НАТО и отношение некоторых его членов к союзу с США. Кроме того добавляют, что партнерство с Европой следует "скорректировать".

В то же время в отношении страны-агрессора России авторы используют смягченную риторику.

В документе также отмечается, что США должны учитывать глобальные приоритеты, исходя из того, что действия других стран представляют интерес только тогда, когда непосредственно затрагивают американские национальные интересы.

Ранее в эксклюзивном интервью OBOZ.UA дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Украины в США и Франции Олег Шамшур отмечал, что новая Стратегия национальной безопасности США, которую представила администрация Трампа, стала, по сути, официальным признанием завершения эпохи, когда Вашингтон удерживал мировой порядок на своих плечах. В документе, который должен был бы традиционно описывать угрозы от Китая до России, неожиданно самые острые стрелы направлены в сторону европейских союзников. Европу обвиняют в "цивилизационном упадке", "дефиците демократии" и неспособности быть надежным партнером.

