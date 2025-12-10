УкраїнськаУКР
русскийРУС

"Это подтверждает мою оценку": Мерц резко отреагировал на новую стратегию по нацбезопасности США и дал "совет" Вашингтону. Видео

Мария Дрофич
Новости политики
2 минуты
3,1 т.
Фридрих Мерц

Отдельные положения обновленной Стратегии национальной безопасности Соединенных Штатов Америки неприемлемы для Европы. Европейский Союз способен самостоятельно защищать собственную демократию.

Видео дня

Об этом во время общения с журналистами заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, передает Politico. По данным издания, Мерц считает, что значительная часть новой Стратегии национальной безопасности США является неприемлемой с европейской точки зрения. По его словам, некоторые ее элементы можно понять, однако другие представляют серьезную проблему для Европы и влияют на трансатлантические отношения.

"Я не вижу никакой необходимости, чтобы американцы сейчас стремились спасать демократию в Европе. Если ее нужно будет спасать, мы справимся сами", – заявил политик.

Мерц сказал, что документ лишь усилил его убеждение в необходимости большей независимости ЕС от США в сферах безопасности и обороны. По его словам, Вашингтону нужны партнеры. Одним из них может быть Европа или, по крайней мере, Германия.

"В своих разговорах с американцами я говорю: "Америка превыше всего" – это хорошо, но только Америка не может быть в ваших интересах. Вам также нужны партнеры в мире. Одним из этих партнеров может быть Европа. А если вы не можете сплотиться с Европой, то по крайней мере сделайте Германию своим партнером", – отметил Мерц.

Канцлер Германии также добавил, что Трамп принял приглашение посетить страну в следующем году.

О чем говорится в Стратегии

5 декабря администрация Дональда Трампа обнародовала новую Стратегию национальной безопасности США, в которой одним из ключевых интересов определены переговоры о скорейшем прекращении боевых действий в Украине и снижение риска конфронтации России с европейскими государствами.

Как отмечает POLITICO, Стратегия является редким официальным изложением внешнеполитических позиций Трампа. Во вступлении американский президент назвал ее "дорожной картой" для сохранения американского лидерства.

Авторы стратегии обвиняют европейских чиновников в "политической цензуре" и негативном отношении к правым партиям. Также в документе утверждается, что масштабная миграция может изменить европейскую идентичность и повлиять на единство НАТО и отношение некоторых его членов к союзу с США. Кроме того добавляют, что партнерство с Европой следует "скорректировать".

В то же время в отношении страны-агрессора России авторы используют смягченную риторику.

В документе также отмечается, что США должны учитывать глобальные приоритеты, исходя из того, что действия других стран представляют интерес только тогда, когда непосредственно затрагивают американские национальные интересы.

Ранее в эксклюзивном интервью OBOZ.UA дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Украины в США и Франции Олег Шамшур отмечал, что новая Стратегия национальной безопасности США, которую представила администрация Трампа, стала, по сути, официальным признанием завершения эпохи, когда Вашингтон удерживал мировой порядок на своих плечах. В документе, который должен был бы традиционно описывать угрозы от Китая до России, неожиданно самые острые стрелы направлены в сторону европейских союзников. Европу обвиняют в "цивилизационном упадке", "дефиците демократии" и неспособности быть надежным партнером.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!