'Это не вопрос километров': Зеленский сказал, готова ли Украина уступить территории ради дипломатии. Видео

Международная коалиция партнеров должна как можно быстрее финализировать гарантии безопасности для Украины. Это является важным элементом завершения войны и предотвращения повторения российской агрессии.

Об этом президент Украины заявил на совместной пресс-конференции с шведским премьером Ульфом Кристерссоном. Зеленский подчеркнул, что Украина ожидает активизации работы международной коалиции для гарантий безопасности.

Президент подчеркнул, что гарантии безопасности должны не только помочь остановить Путина, но и сделать невозможным повторение агрессии в любом формате. По его словам, этот вопрос является принципиальным для сохранения украинской независимости и будущего государства.

Он добавил, что Украина поддерживает инициативу прекращения огня и готова к миру, однако не за счет собственной территории.

"Мы поддерживаем вопрос прекращения огня. Мы готовы к дипломатии, но не при условиях, что мы должны откуда-то, даря агрессору свою землю, свои территории. Безусловно это не о километрах. Вопрос, безусловно о домах, о наших людях, о нашей истории, идентичности", – отметил Зеленский.

Что предшествовало

22 октября, президент Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Швецию. Глава государства провел переговоры с премьер-министром страны Ульфом Кристерссоном. Главной темой обсуждений политиков является война в Украине и двустороннее оборонное сотрудничество.

В этот же день Зеленский и Кристерссон подписали письмо о намерениях по сотрудничеству в сфере развития воздушных возможностей. Этот документ открывает путь к получению Украиной шведских многоцелевых истребителей четвертого поколения "Gripen".

Как сообщал OBOZ.UA планы президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа по достижению мира в Украине оказались под угрозой срыва после того, как российский диктатор Владимир Путин продемонстрировал нежелание менять позицию. Мирная инициатива президента США, которая должна была стать прорывом, снова буксует.

Также сообщалось, что президент Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин не остановит агрессию против Украины путем дипломатии. Глава государства подчеркнул, что на Кремль нужно давить силой, чтобы принудить к настоящему миру.

