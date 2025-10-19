Зеленский: остановить Путина разговорами не получится, но мир благодаря силе может сработать
Президент Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин не остановит агрессию против Украины путем дипломатии. Глава государства подчеркнул, что на Кремль нужно давить силой, чтобы принудить к настоящему миру.
Также Зеленский напомнил, что Украина согласилась на безусловное прекращение огня и не раз предлагала остановить удары в небе, на земле и в море. Об этом президент заявил в своем Telegram-канале.
Москва не заинтересована в мире
По словам Зеленского, именно Россия постоянно тормозит мирный процесс. Для этого, отметил президент, россияне манипулируют, затягивают переговоры, терроризируют людей воздушными ударами и наращивают штурмы на фронте. Поэтому война продолжается только потому, что Москва не желает ее завершать.
Глава государства отметил, что почти каждый день российские террористы совершают сотни атак на критическую и гражданскую инфраструктуру Украины. Только за последнюю неделю Россия применила против Украины более 3270 ударных дронов, 1370 управляемых авиабомб и около 50 ракет разных типов.
"Остановить разговорами Путина не получится – нужно давление. Мир видит, что Россия реагирует на силу, а значит, мир благодаря силе может сработать. Украина не подарит террористам никакого вознаграждения за их преступления, и мы рассчитываем на поддержку наших партнеров именно такой позиции. Нужны решительные шаги от США, Европы, стран G20, G7. Необходимо защитить жизнь. Спасибо всем, кто в этом помогает", – написал Зеленский.
